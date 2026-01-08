Igualdad convoca el Comité de Crisis tras los asesinatos machistas de noviembre y diciembre

El Ministerio de Igualdad ha convocado un Comité de Crisis este jueves 8 de enero para examinar los asesinatos por violencia machista registrados en noviembre y diciembre del año pasado. La reunión se produce tras dos de los meses más trágicos de 2025, ambos con más de cinco víctimas mortales, circunstancia que activa automáticamente este mecanismo de análisis extraordinario. Está previsto que durante el encuentro, los responsables institucionales revisarán los antecedentes y circunstancias de cada caso desde múltiples perspectivas, integrando las competencias de todas las instituciones implicadas. El objetivo es elaborar una radiografía completa que permita identificar posibles aspectos mejorables en el abordaje integral de la violencia machista.

Asimismo, se ha confirmado el primer asesinato machista de 2026, ocurrido en Jaén. Paralelamente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también investiga el ocurrido en Las Palmas. Una mujer filipina apareció el día de Reyes muerta en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, Grazina C., y un día después se ha confirmado que fue asesinada por su marido, que luego se quitó la vida, según los primeros indicios recabados por la Policía Nacional y el juzgado de guardia en la ciudad. Asimismo, está previsto que este miércoles el caso pase a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según ha informado el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La cifra total de víctimas desde 2003 suma 1.343.

En el sistema de protección a las víctimas de violencia machista Viogén constaba una denuncia de Grazina, que tenía 43 años, contra su marido, un ciudadano filipino de 35 años, pero aparecía como archivada. El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024. Sin embargo, añade, la víctima compareció el 12 de junio de ese año ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria y manifestó que no quería presentar denuncia. Negó haber sido agredida por su marido, dijo que "no tenía miedo de él y rechazó que la viera un médico forense o que se dictase una orden de alejamiento". En cuanto a su esposo, el TSJC precisa que en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar.

Balance de 205: 46 mujeres y tres menores asesinados

El año 2025 cerró con 46 mujeres y tres menores asesinados en crímenes machistas, según datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Los meses que registraron mayor número de víctimas fueron junio, con ocho mujeres asesinadas; noviembre, con siete; octubre, con seis; y marzo y diciembre, con cinco cada uno. Los tres menores fallecieron en abril, mayo y junio del pasado año.