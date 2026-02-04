Igualdad prevé aprobar la ley contra la violencia vicaria en el próximo Consejo de ministros

El Ministerio de Igualdad negocia con Justicia los últimos flecos de la ley orgánica contra la violencia vicaria, que prevé aprobar en segunda vuelta en el Consejo de ministros del próximo martes, un "texto delicado" con el que el departamento de Ana Redondo espera conciliar las demandas de las víctimas y una "técnica legislativa correcta".

Redondo ha explicado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir el comité de crisis de violencia de género, que el texto legal aún no está cerrado, que se está puliendo.

"Estamos trabajando, insisto en que es un texto delicado porque no hay referentes y por lo tanto es muy novedoso".

Preguntada por la alerta que una veintena de asociaciones de víctimas de violencia vicaria han trasladado al Gobierno, según recoge el diario El País, por considerar que la ley puede suponer un paso atrás de 20 años en la protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, Redondo ha reconocido que entiende su preocupación.

"Somos muy sensibles, hemos mantenido cientos de reuniones, (...) hemos incorporado todas las alegaciones que nos han hecho llegar. Esas alegaciones tienen que ser conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguimos. Vamos a seguir todo este día y lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa", ha destacado.

Ahora mismo, el trabajo está centrado en las negociaciones con Justicia. Redondo ha añadido que, una vez el texto se apruebe en el Consejo de ministros, llegará al Congreso donde se podrán precisar mediante enmiendas aquellas cuestiones que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

En otro orden, Redondo ha avanzado que espera elevar al Consejo de ministros el proyecto de ley contra la trata "en el entorno del 8 de marzo".

Por último, la ministra de Igualdad ha celebrado la propuesta del Gobierno para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

"Entre proteger a los menores de esa violencia sistemática y terrible y seguir engrosando el bolsillo de los hipermegamillonarios, creo que este Gobierno lo tiene claro, vamos a proteger a los menores, que es nuestro deber. (...) Estamos hablando de un perjuicio generalizado: según Save the Children, creo recordar que el 87% de los menores ha sufrido algún tipo de violencia en las redes y se somete a la violencia en las redes cada día", ha denunciado.