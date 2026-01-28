Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias

Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital

El temporal deja sin electricidad a 170.000 personas en Andalucía

Agencias

28 de enero 2026 - 19:37

La borrasca Kristin ha teñido de blanco este miércoles la ciudad Madrid. La situación ha provocado numerosas incidencias y problemas de desplazamiento.

Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
1/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
2/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
3/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
4/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
5/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
6/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
7/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
8/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
9/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
10/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
11/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
12/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
13/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
14/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
15/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
16/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
17/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
18/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
19/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
20/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
21/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
22/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
23/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
24/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
25/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
26/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
27/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
28/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
29/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
30/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
31/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
32/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
33/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
34/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
35/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
36/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
37/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
38/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
39/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
40/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
41/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
42/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
43/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
44/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
45/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
46/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
47/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
48/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
49/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
50/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
51/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
52/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
53/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
54/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
55/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
56/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
57/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
58/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
59/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
60/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
61/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
62/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
63/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
64/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
65/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias
Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital
66/66 Imágenes de la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid capital / Agencias

También te puede interesar

Lo último

stats