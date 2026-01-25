Un joven desaparece en Lanzarote tras ser sorprendido junto a tres amigos por un golpe de mar

Zona de Los Charcones, en el suroeste de Lanzarote, donde se busca a un joven sorprendido por un golpe de mar.

El dispositivo de emergencia desplegado la tarde de este domingo en la zona de Los Charcones, en el suroeste de Lanzarote, sigue en busca del joven estadounidense desaparecido en el mar al ser arrastrado por un golpe de mar, que afectó a otros tres compatriotas que lograron ponerse a salvo.

Fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote han informado de que el dispositivo iba a continuar activo hasta las 20:00 de este domingo y que, en caso de que no aparezca, a primera hora del lunes se reactivará la búsqueda del cuerpo del joven, que se cree que ya no está en la superficie.

Los cuatro jóvenes, de edades entre 19 y 21 años, que estudian en Madrid y que habían viajado a Lanzarote, accedieron a pie a la zona, ya que la carretera a Los Charcones estaba cortada por una valla, y fueron sorprendidos por un golpe de mar que cogió a dos de ellos en el agua, si bien uno pudo ser rescatado a unos 800 metros por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, han detallado las fuentes.

Los otros dos sufrieron heridas leves y quedaron entre las rocas, y no quisieron recibir asistencia sanitaria, según las fuentes.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo, además de una embarcación del citado cuerpo y otra de la Guardia Civil participan también en la búsqueda, así como efectivos de los bomberos con una moto acuática y de la Policía Local desde tierra, han señalado las fuentes.

El Gobierno de Canarias decretó desde las 06:00 del sábado la alerta por fenómenos costeros en todas las islas, donde se esperaban olas de hasta 4 y 5 metros y se podían superar los 5 en Lanzarote y Fuerteventura.

En la zona en la que se encontraban los jóvenes está prohibido el baño debido a la alerta, han indicado las fuentes del Consorcio de Emergencias, que han explicado que en ella hay piscinas naturales que suelen ser visitadas dada la difusión que han encontrado en las redes sociales.

En el dispositivo previsto reactivar este lunes se alternarán en el aire el helicóptero de Salvamento Marítimo con el del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, y seguirán por mar la patrullera de la Guardia Civil y la embarcación de Salvamento, entre otros efectivos.