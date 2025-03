Jueces de violencia sobre la mujer denuncian colapso total: "Es un contrasentido hablar de especialidad y reconvertir juzgados ya sobrecargados"

Representantes de jueces de violencia sobre la mujer se reunirán este martes con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, tras advertir del "colapso total" de estos juzgados si asumen delitos sexuales.

En la reunión, que se celebrará en el Ministerio de Justicia, los portavoces de asociaciones judiciales pondrán de manifiesto la necesidad de necesidad de reforzar los juzgados toda vez que más de un centenar de ellos ha adviertido que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, provoca un "salto cuantitativo y cualitativo en igualdad", pero del mismo modo va a generar un "colapso total" de sus juzgados, al tener que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.

"El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas", alertaron en un comunicado firmado por decenas de juezas.

El 8 de marzo, coincidiendo con el día de la mujer, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se aumentará en un 50% los jueces de violencia sobre la mujer.

Exigen una ampliación del número de juzgados

No osbtante, la titular del Juzgado Violencia sobre la Mujer 1 de Sevilla, Myriam Quintero, ha señalado "es un contrasentido hablar de especialidad de los juzgados de violencia sobre la mujer y, al mismo tiempo, proponer reconvertir juzgados de instrucción que nunca han llevado esa materia o hablar de jueces nuevos que se van a sacar".

En el comunicado que hoy debatirán ante el ministerios, las juezas insisten en la "la necesidad y la bondad de la reforma haciendo referencia a que de estos delitos tienen que conocer unos órganos especializados como son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las futuras Secciones de Violencia sobre la Mujer, por la experiencia que los mismos han acumulado y demostrado desde que entraron en funcionamiento, el 29 de junio de 2005. Se insiste asimismo en el trato adecuado a la víctima, y en la necesidad de que esta sea escuchada con tranquilidad y sosiego. Sin embargo, lo que no se cuenta a la ciudadanía es que en estos casi veinte años se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de Juzgados".

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado que el trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la mujer aumentará un 20% cuando asuman delitos sexuales.

Precariedad de medios

En el comunicado, los jueces también adiverten que la reforma no detalla a la ciudadanía que "la mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios, sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad; en muchas ocasiones, con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos que permitan suplir esas carencias".

Del mismo modo advierten que "no se cuenta a la ciudadanía es que si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano. Lo que no se cuenta, en suma, es que todo esto exige tiempo, tranquilidad, sosiego. Que es precisamente lo que no se tiene", manifiestan en el comunicado.