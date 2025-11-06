El lobo ha vuelto a criar en Cataluña un siglo después: detectan una manada con tres cachorros

La Generalitat ha confirmado la presencia de la primera manada de lobos en Cataluña con crías en un siglo, en una zona situada entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà (Gerona). La manada, que consta de dos adultos y tres cachorros nacidos este año, se encuentra bajo seguimiento, vigilancia y protección exhaustivos por parte del cuerpo de Agentes Rurales, ha informado el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat.

Este hecho llega después de décadas de seguimiento por parte de la Generalitat y coincide con el 25 aniversario del retorno de un ejemplar aislado de lobo al Parque del Cadí-Moixeró.

El hallazgo de las crías significa que el lobo ha vuelto a criar en Cataluña un siglo después.

Todo comienza en enero de 2024, cuando el cuerpo de Agentes Rurales confirmó la presencia de un lobo en esta zona y en mayo se logró identificarlo genéticamente, comprobándose que se trataba de una hembra.

Ese mismo mes se localizó un segundo ejemplar, que se identificó fotográficamente como un macho.

A lo largo de 2024 se detectó a ambos animales, siempre por separado y con desplazamientos amplios, hasta que en diciembre las cámaras de seguimiento confirmaron por primera vez que los dos se movían juntos.

El seguimiento de los dos animales permitió detectar cambios en el comportamiento al acercarse el periodo reproductor, ya en primavera.

Hubo que esperar hasta otoño, cuando las crías comienzan a desplazarse junto a los adultos, para verificar que la pareja había tenido lobeznos.

Cambios en el estatus

La normativa establece que, una vez se detectan crías, el lobo pasa automáticamente de especie extinguida como reproductora a especie amenazada en peligro de extinción.

Este nuevo estatus implica la redacción, tramitación y aprobación de un plan de recuperación, conforme a la normativa europea.

Todas las medidas que se adopten a partir de ahora se coordinarán a través de la Mesa del Lobo y de los departamentos implicados: Interior y Seguridad Pública, Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.