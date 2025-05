Madres piden revisar el protocolo de anestesia infantil: "Solo queremos darles la mano"

Dos madres han entregado este miércoles en el Ministerio de Sanidad aproximadamente 100.000 firmas, recogidas a través de sus respectivas campañas en Change.org, para exigir la implementación de un protocolo único que garantice el derecho de los padres a acompañar a sus hijos en quirófano durante los momentos de administración y recuperación de la anestesia.

Recogida de firmas

Carla López de Alda y Anna Gual iniciaron estas iniciativas tras experimentar personalmente la negativa de los hospitales donde iban a operar a sus hijos para poder acompañarlos en estos críticos instantes.

Actualmente en España, la ausencia de una normativa estandarizada sobre este asunto provoca que cada centro hospitalario aplique sus propios criterios.

"Lo único que estamos pidiendo es que se pueda hacer un acompañamiento en el proceso de anestesia. En ningún momento nosotros queremos presenciar o que se deje a los padres presenciar la cirugía. Realmente al final solo pides poderle dar la mano a tu hijo mientras se duerme, de la misma forma que tenga tu mano cogida en el momento en que se despierte", ha explicado Anna Gual a Europa Press antes de registrar las firmas.

Beneficios demostrados del acompañamiento

Gual ha subrayado que la presencia parental en los momentos previos a la intervención quirúrgica ofrece ventajas científicamente comprobadas, como la reducción del nivel de cortisol y estrés del menor, lo que facilita considerablemente su posterior recuperación.

Además, ha señalado que esta práctica previene posibles traumas, ya que diversos estudios indican que los niños sometidos a situaciones de estrés al ingresar en quirófano pueden desarrollar posteriormente trastornos como neurosis nocturnas, miedo a las revisiones médicas rutinarias e incluso fobias adicionales.

Protocolos "obsoletos"

"Hay cierta resistencia por parte del personal sanitario a cambiar los protocolos que realmente están desactualizados y no se basan en la evidencia científica que tenemos hoy en día", ha manifestado Carla López, quien ha puntualizado que establecer esta normativa "no supone ninguna dificultad logística ni económica", sino que resulta "bastante fácil de aplicar y no requiere de una inversión muy grande" más allá de garantizar las condiciones de seguridad pertinentes.

López ha destacado también que existe evidencia internacional sobre la efectividad de este protocolo, señalando que en países como Suecia "es el estándar". En este contexto, ha recordado que hace 15 años en España tampoco era habitual permitir acompañantes durante las cesáreas, mientras que actualmente es una práctica normalizada en la mayoría de centros.

"Innecesario" separar a un niño de sus padres "en un momento así

Junto a las campañas lideradas por Gual y López, existe una tercera iniciativa impulsada por Tania Murcia que ha conseguido cerca de 80.000 firmas.

En ella, Murcia enfatiza que, "si no hay ninguna justificación médica detrás", resulta "innecesario" separar a un niño de sus padres "en un momento así en manos de desconocidos y ver cómo se queda llorando".

Tras depositar las firmas en el registro ministerial, López y Gual han mantenido un encuentro con la subdirectora general de Calidad Asistencial, María del Rosario Fernández García, para trasladarle sus reivindicaciones de manera directa.

"Esperamos un compromiso, un compromiso con una fecha para que se puedan unificar estos protocolos. Realmente lo que estamos pidiendo es que la atención o el acompañamiento que puedas facilitar a tu hijo en un momento de cirugía no dependa del hospital al que lo lleves", ha concluido Gual.