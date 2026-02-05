La mitad de la desinformación en X alude a la inmigración

Casi el 20% de las publicaciones en X contienen algún tipo de desinformación y la inmigración es la temática más afectada por esta desinformación, ya que la mitad de los mensajes que se escriben sobre migrantes son desinformadores.

Éstos son dos de los principales hallazgos del estudio Entre el ruido y los datos, presentado este jueves por Fad Juventud en Madrid con motivo del Día de la Internet Segura y cuyo objetivo es analizar la desinformación en la red social X (antes Twitter) a partir de una muestra representativa de publicaciones de entre abril y junio de 2024.

El investigador responsable de la investigación, Xavier Moraño, ha explicado que de cada 1.000 publicaciones lanzadas en X, alrededor de 200 contienen desinformación (un 18,5%), principalmente en forma de engaño (el 60%), pero también de descontextualización y otro tipo de desinformación que puede llevar a error, como la exageración o la broma.

La temática en la que se registra mayor desinformación es la inmigración: de cada dos publicaciones, uno la contiene, "un 50 % es un porcentaje muy preocupante".

"Se genera rechazo o alarma social generalizando hechos aislados, tergiversando estadísticas, vinculando sin pruebas a inmigrantes con delitos y fomentando temores sobre una amenaza cultural. Usa datos desactualizados o inventados para reforzar prejuicios", precisa el estudio.

También la justicia, la religión, los conflictos bélicos, la política, los medios de comunicación, la sanidad y el género son ámbitos afectados por la desinformación.

Según el estudio, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones. Pretenden dañar o insultar.

Esas publicaciones atacan más a políticos, periodistas y jueces. El responsable de la investigación ha señalado que esa desinformación hace desconfiar de estas figuras y debilita la credibilidad de las instituciones, "lo que pone en entredicho la propia democracia".

Al analizar la orientación política de esta desinformación, el estudio ha detectado que el 45% de las menciones desinformadoras están alineadas con la extrema derecha: "menciones de perfiles críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, con exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa del revisionismo histórico conservador".

El 11% presenta una orientación de extrema izquierda; un 20%, de izquierda; un 14% carece de orientación política; y un 8% se vincula a la derecha.

Los perfiles que aparecen como los principales altavoces de la desinformación son los creadores de contenidos, que utilizan la polarización y la confrontación como estrategias habituales y llegan a ser superdesinformadores.

De hecho, los cien mayores altavoces de la desinformación son capaces de movilizar 11 millones de publicaciones en un solo mes.

Desde Fad Juventud consideran que estos "resultados permiten dimensionar el fenómeno y evidencian que el ruido no es marginal, sino una presencia constante integrada en el debate cotidiano en redes sociales".

Una red más saludable

En el marco de la jornada De la incertidumbre a la confianza, educar en entornos digitales, celebrada con motivo del Día de la Internet Segura, Fad Juventud ha querido abordar los retos de la seguidad digital en la infancia, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que se va a limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

La directora general Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado la necesidad de crear un entorno de convivencia en la red "más saludable, más ética, mejor" y ha explicado que para ello es necesario pedir responsabilidades y avances a la industria, pero también avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y combatir la desinformación.

Martín considera útil asimismo que la Unión Europea armonice un mecanismo de verificación de edad común para los distintos países y ha precisado que la desinformación no sólo afecta a la forma de pensar, sino de actuar, y a la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización y los discursos de odio.

El director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Julio Albalad, ha destacado que el uso que los menores dan a las tecnologías puede ser dañino e incorrecto, si bien ha defendido que la escuela puede ser un lugar para mejorar las competencias digitales y que pueden acceder a una relación sana con las tecnologías.