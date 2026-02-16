Muere una enfermera apuñalada por su ex pareja en un centro de salud de Benicasim.

Una enfermera de 64 años ha fallecido ese lunes apuñalada en un centro de salud de Benicasim (Castellón) por su ex pareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se ha producido sobre las 12:30 en un centro de salud en el que trabajaba la víctima como enfermera, donde ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su ex pareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido.

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.350 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.