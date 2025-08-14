Muere uno de los heridos por quemaduras en el incendio de León

Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León por quemaduras en el 85% de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar esas heridas. Es la tercera víctima mortal por los fuegos que arrasan España en los últimos días.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado el fallecimiento de este voluntario, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).

Por otro lado, el incendio forestal que afecta durante los últimos días a la provincia de Orense ha traspasado ya el límite provincial con Zamora, según ha confirmado Sen.

La preocupación es "muy elevada" por la evolución de este incendio, que ha mantenido cortada en las últimas horas la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, empeorada por las condiciones meteorológicas.