Muere un trabajador de 22 años mientras manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Un trabajador de 22 años de un restaurante de Zaragoza ha fallecido este sábado cuando manipulaba una campana extractora, según ha informado la Policía Nacional. Al parecer, sufrió una descarga eléctrica al manipular el aparato.

El suceso se ha producido en torno a las 12:30 en un restaurante situado en el número 8 de la calle Silvestre Pérez, en el barrio de Las Fuentes.

Hasta el local se desplazó una patrulla policial, que encontró al trabajador inconsciente, y una ambulancia medicalizada cuyos facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

El fallecimiento de este trabajador eleva a 25 el número de personas que han perdido la vida en accidente laboral en lo que va de año, tres de ellos esta semana.