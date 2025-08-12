Muere un trabajador agrícola en Alcarràs (Lérida) tras indisponerse en plena ola de calor

Un hombre murió el lunes por la tarde tras sentirse indispuesto mientras trabajaba en una finca agrícola de Alcarràs (Lérida), en plena ola de calor, en un día en el que en la zona se superaron los 40 ºC, si bien todavía no se han determinado las causas de su fallecimiento.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los hechos ocurrieron hacia las 16:45 del lunes, cuando el hombre se encontraba trabajando en una finca agrícola situada junto a la carretera L-800 en Alcarràs.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar, aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida del trabajador agrícola.

El SEM notificó esta muerte a los Mossos d'Esquadra, que están pendientes de que el forense determine las causas de la muerte para confirmar si se ha tratado de un accidente laboral, si su fallecimiento fue debido a un golpe de calor y de si sufría patologías previas.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Alcarràs ha señalado que han tenido conocimiento del fallecimiento del temporero a través de los Mossos d'Esquadra.