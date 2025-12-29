Tres personas muertas y otra herida en un alud en Panticosa

Agentes de la Guardia Civil en Panticosa, en una imagen de archivo.

os Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil han rescatado los cadáveres de tres personas que han fallecido a consecuencia de un alud ocurrido en la cara oeste del Pico Tablato (zona Balneario de Panticosa, Huesca), en una área donde se practica esquí de fondo. El 112 ha recibido el aviso sobre las 13:00 horas, según ha informado la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que hay una cuarta persona herida, pero no han precisado su estado, aunque en una comunicación anterior fuentes del Gobierno aragonés han indicado que se trata de una mujer con hipotermia leve.

Según han informado fuentes del Gobierno aragonés, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la desaparecida y el herida, una mujer con hipotermia leve. Las otras dos pudieron salir por su propio pie.

En la zona trabajan especialistas en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero del cuerpo y del enviado por el servicio de emergencias 112 para auxiliar a los afectados.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han informado de que se han desplazado a Panticosa el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para seguir la evolución de los hechos y ofrecer colaboración al Gobierno central.

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco.