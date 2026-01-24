La nieve tiñe de blanco en norte de España
La nieve tiñe de blanco en norte de España / EP/EFE

La nieve tiñe de blanco el norte de España

La nieve afecta a más de 150 carreteras, 11 de la red principal, de diez provincias este sábado por la mañana

24 de enero 2026 - 11:25

El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España está afectando este sábado a más de 150 carreteras de diez provincias de España, siendo 11 de ellas correspondientes a la red viaria principal, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2 en la provincia de Guadalajara, concretamente desde la localidad de Torija, y en Huesca, en A-21 en Puente la Reina de Jaca y en la A-22 en Angüés. Por su parte, la A-23 en Nueno (Huesca) se encuentra intransitable. Se encuentran transitables con precaución la A-1 en Gumiel de Izan (Burgos); la A-50 en San Pedro del Arroyo (Ávila), mientras que León cuenta con tres carreteras afectadas: la A-6 en la Ribera de Folcoso, a la par que A-66 en Fresno del Camino y la A-231 en Viloria de la Jurisdicción.

En misma situación se presenta la A-2 en Garbajosa (Guadalajara) y en Zaragoza, la A-2 en la Granja de San Pedro. En la provincia de Salamanca, de momento se mantiene transitables, pero en aviso la A-66 en la capital de la provincia; en Soria, en la A-11 en la Mayona, la A-2 en Arcol del Jalón y la A15 en Lubia y también en Pontevedra, en la A-52 en Auceira y en la AP-53 en Santo Domingo. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda este sábado a los conductores que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de fijar una ruta ante el temporal de nieve.

