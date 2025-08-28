Un nuevo incendio grave en el León: detenido un joven por provocar un fuego en Berlanga del Bierzo

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves amenaza la localidad de Berlanga del Bierzo (León), con 400 habitantes, y que está siendo en estos momentos evacuada, por lo que la Junta de Castilla y León lo ha catalogado con el nivel 2 de gravedad.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado -al existir voluntad y premeditación- causado sobre las 17:00 en las proximidades de la localidad desalojada. Según ha informado en un comunicado la Subdelegación de León, unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental se puso en contacto con la Central de la Guardia Civil de León e informó de que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio.

Con esta información, la Guardia Civil movilizó a las patrullas existentes por la zona, como el pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil de Zaragoza, que se encuentra desplegado en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia. Así, este pelotón es el que ha detenido al joven, que coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, y que, además, pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado, ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, y se han puesto las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León) y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Mientras tanto, se está trabajando en la extinción de este incendio, que ha obligado también a cerrar la carretera LE-716 entre los PK 4 y el PK 5. Han sido desplegados 17 medios de extinción, entre ellos cuatro helicópteros, varios hidroaviones y dos autobombas, además de efectivos terrestres, según detalla la Consejería de Medio Ambiente en la página de información sobre incendios.