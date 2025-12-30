Las olas de calor fueron el fenómeno meteorológico que causó más muertes en 2025

Las olas de calor se han consolidado como los fenómenos meteorológicos extremos más letales de este 2025, según revela el informe anual que World Weather Attribution (WWA) ha publicado este martes. Esta asociación mundial de científicos ha analizado durante el año la influencia del cambio climático en eventos meteorológicos extremos, ofreciendo conclusiones preocupantes sobre el impacto de las altas temperaturas.

Una investigación específica de WWA determinó que el calentamiento global ha aumentado 0,3°C desde 2015, tras revisar seis eventos de calor previos para analizar cómo el calor extremo se ha vuelto más frecuente e intenso desde la firma del Acuerdo de París. Los datos indican que algunas olas de calor se han vuelto casi diez veces más probables. Además, otros informes publicados por la organización en este 2025 demostraron que el calentamiento global intensificó las olas de calor en Sudán del Sur, Burkina Faso, Noruega, Suecia, México, Argentina e Inglaterra.

WWA identificó 157 fenómenos meteorológicos extremos a lo largo de este año que cumplían con un conjunto de criterios de impacto humanitario. Entre ellos, los más frecuentes han sido las inundaciones y las olas de calor (49 eventos cada uno), seguidos de tormentas (38), incendios forestales (11), sequías (7) y olas de frío (3).

Análisis detallado de 22 fenómenos extremos

Del total de 157 fenómenos meteorológicos extremos identificados, el equipo de WWA estudió 22 en profundidad: tres en África, siete en América, cinco en Asia, seis en Europa y uno en Oceanía. Las investigaciones concluyeron que 17 fenómenos se agravaron o se hicieron más probables debido al cambio climático, mientras que cinco arrojaron resultados no concluyentes, principalmente por la falta de datos meteorológicos y las limitaciones de los modelos climáticos.

Ciclones y tormentas tropicales entre los más devastadores

Al margen de las olas de calor, WWA también señaló que los ciclones y las tormentas tropicales estuvieron entre los eventos más mortíferos del año. Más de 1.700 personas murieron recientemente en Asia y el Sudeste Asiático por el azote de varias tormentas simultáneas, que además provocaron miles de millones en daños económicos. Apenas unas semanas antes, el huracán Melissa dejó un rastro de destrucción en Jamaica.

La asociación indicó que su trabajo demostró que el cambio climático incrementó la probabilidad e intensidad de las lluvias asociadas con estas tormentas. Esta probabilidad también aumentó con los incendios importantes, como los de Palisades (Los Ángeles) y el sur de España.

Un año excepcionalmente cálido pese a condiciones naturales frías

WWA explicó que las temperaturas globales fueron excepcionalmente altas durante todo 2025 por el cambio climático, lo que ha provocado que el año sea uno de los más cálidos de la historia. Este fenómeno resulta especialmente significativo dado que El Niño y la Oscilación del Sur se encontraban en una fase más fría.

La organización advirtió que el clima extremo afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y a las comunidades marginadas. Esta desigualdad también se observa en la ciencia climática, donde la falta de datos y las limitaciones de los modelos climáticos limitan el análisis de los eventos del Sur Global.

Llamamiento urgente a reducir emisiones de combustibles fósiles

En este informe de final de año, los expertos de la asociación pidieron reducir la vulnerabilidad y la exposición de la población, señalando que rebajar de forma drástica las emisiones de combustibles fósiles sigue siendo la política clave para evitar los peores impactos del cambio climático. Advirtieron que algunos eventos extremos en este 2025 ya han demostrado que el cambio climático está llevando a millones de personas al límite de la adaptación.

Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de WWA, advirtió que los riesgos del cambio climático se vuelven "menos hipotéticos y más brutales" cada año. "Nuestro informe muestra que, a pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono, estos no han logrado prevenir el aumento de la temperatura global ni sus peores impactos. Los responsables de la toma de decisiones deben afrontar la realidad de que su continua dependencia de los combustibles fósiles está costando vidas, miles de millones en pérdidas económicas y causando daños irreversibles a comunidades de todo el mundo", recalcó.