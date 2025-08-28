Un persona muere en una explosión en una pirotécnica de Redován (Alicante)

Una persona ha muerto este jueves a causa de una explosión en una empresa pirotécnica de Redován (Alicante), suceso ocurrido poco después de las 9:30 sin que haya habido otros heridos, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos de la conocida pirotécnica Ferrández, donde ha habido una fuerte explosión que ha sido escuchada en los alrededores y que ha desencadenado un fuego.

Al lugar se han dirigido ocho dotaciones de los bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, así como el helicóptero sanitario Alfa 9, aunque finalmente no ha sido necesario ya que la víctima ha fallecido en el acto y no ha habido más daños personales. El fuego ya ha sido estabilizado, según el consorcio provincial.