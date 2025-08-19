Los pilotos de Pegasus retrasan la huelga hasta el 1 de septiembre por los incendios

El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) ha afirmado que Pegasus y Avincis están "precarizando a sus tripulaciones mientras España arde" y ha destacado que los pilotos de ambas compañías siguen apagando llamas a pesar de estar en sendos procesos de huelga.

En concreto, asegura que los pilotos de Pegasus han retrasado su huelga al 1 de septiembre y que los de Avincis continúan volando a pesar de estar de huelga desde el 1 de julio, "demostrando que la protección de la población y del medio ambiente está por encima incluso de sus propias condiciones laborales".

"Los pilotos seguirán apagando incendios, protegiendo vidas y ecosistemas, aunque Pegasus y Avincis les abandonen. Una vez más, los trabajadores demuestran que su compromiso con España está por encima de los intereses empresariales", han indicado.

De acuerdo con SLTA, lo hacen con jornadas de hasta 2.000 horas al año, con 22 días al mes de servicio y turnos de 12 horas diarias, sin calendario anual, con sueldos colgelados desde hace ocho años y "todo ello en una de las profesiones más peligrosas del país, con tripulaciones sometidas a una presión brutal que compromete su salud y la seguridad de las operaciones".

Desde el sindicato cuestionan que Pegasus y Avincis sigan manteniendo una postura "evasiva e inmovilista", a pesar de que "algunas administraciones" ya hayan contactado con SLTA para buscar soluciones. "Si antes de septiembre no hay un giro radical, la huelga en Pegasus será inevitable y contundente. La de Avincis seguirá y podría endurecerse", han dicho.