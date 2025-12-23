Recuperan una corona visigoda del siglo VI con siete detenidos por expolios en León y Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han recuperado en la provincia de León una corona visigoda del siglo VI, monedas de plata, áureos de época moderna y otros objetos arqueológicos de gran valor histórico tras una investigación que dejó siete detenidos en la provincia de León como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado.

Este grupo criminal, implicado en el expolio varios yacimientos de León y Valladolid, utilizó detectores de metales, "uno de ellos muy sofisticado que permitía alcanzar gran profundidad en el terreno", según ha informado la Policía Nacional. Posteriormente vendían las piezas en plataformas de compraventa e incluso en un domicilio.

La investigación se inició el pasado mes de enero cuando los agentes detectaron que en un evento numismático celebrado en Andalucía un varón ofrecía discretamente varias monedas de oro, plata y piezas de oro de un tesoro visigodo único por los que pedía mucho dinero.

Los investigadores estiman que el beneficio obtenido con la venta de estos objetos arqueológicos hubiese superado el millón de euros. Los objetos recuperados serán depositados en el museo de la Junta de Castilla y León que así se determine.

Avanzadas las pesquisas, descubrieron que podría existir un grupo criminal dedicándose a la venta de estos efectos de gran valor histórico de manera ilegal.

Una vez identificaron el lugar donde podría haberse expoliado la corona visigoda, pudieron dar con la ubicación exacta resultando ser un yacimiento arqueológico catalogado por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid.

Los autores usaron herramientas sofistacas

La Policía cree que los autores utilizaron herramientas muy sofisticadas como un detector de metales con capacidad para alcanzar una profundidad extrema utilizando multifrecuencias, ofreciendo una detección más completa y versátil. También emplearon otros útiles más rudimentarios como palas y picos para la extracción de los objetos arqueológicos.

Posteriormente, a estas personas se las pudo relacionar con el expolio de un yacimiento en la provincia de León, del que extrajeron miles de monedas de plata y también monedas de oro de época romana de gran valor.

Tras hacerse con las piezas, las limpiaban y las catalogaban en función de su estado y calidad para posteriormente ponerlas a la venta en plataformas de compraventa o grupos privados en redes sociales. Llegaron a venderlas incluso en el domicilio de uno de los miembros de este grupo al que llegaban compradores procedentes de otros puntos de España.

Los investigadores pudieron comprobar que estaban organizados y conocían perfectamente los yacimientos. Además buscaban la forma más segura de acceso para no ser detectados. Los vehículos que utilizaban los ocultaban a distancia e iban andando hasta el lugar para dificultar cualquier investigación policial.

En algunos casos, uno de los detenidos conducía el coche hasta el yacimiento dejando allí a los demás miembros del grupo, para volver posteriormente a recogerlos una vez que avisaban de que habían finalizado.

Una vez identificados todos los integrantes de este entramado criminal se estableció un dispositivo el día 2 de diciembre llevando a cabo nueve entradas y registros simultáneos en la provincia de León.

De esta forma, se intervino parte de una corona de visigoda de oro, alrededor de 6.000 monedas de plata --denarios y antoninianos--, 21 áureos, aproximadamente 1.000 objetos arqueológicos, en su mayoría monedas de diferentes épocas y materiales como fíbulas, puntas de lanza, anillos, piezas de cerámica.

También se incautaron dispositivos electrónicos, diversa documentación, nueve detectores de metales, tres vehículos de alta gama y casi 50.000 euros.