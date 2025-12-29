Redondo acusa a Ayuso de "traicionar" a las víctimas de violencia machista al no ejecutar los fondos del Pacto de Estado

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "traicionar" a las mujeres víctimas de maltrato por no ejecutar correctamente los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. En un vídeocomunicado remitido por Igualdad este viernes, la ministra hace un reconocimiento "a la inmensa mayoría" de las comunidades autónomas porque sí ejecutan de forma satisfactoria lo fondos del pacto y realizan una labor de seguimiento de las políticas públicas de igualdad. Sin embargo, ha mostrado su preocupación porque "Madrid no cumple", sino que "incumple y desobedece sistemáticamente la ley", lo que para la ministra supone una "traición" a las mujeres madrileñas, "que pasan a ser mujeres de segunda y de tercera".

"Ayuso traiciona la voluntad popular"

Según ha denunciado, en este momento Madrid "no justifica" los recursos del pacto de Estado de 2024 y advierte de que "eso puede hacer que pierda nada más y nada menos que 17.085.000 de euros este año 2025". Una situación que para la ministra es una traición a toda la sociedad madrileña ya que se quedan sin recursos para una política pública de igualdad "que avance entre todos y todas hacia una mayor democracia". "Por lo tanto, (estamos) muy preocupadas por la situación de Madrid. Creo que hay que decirle claramente a Ayuso que está traicionando la voluntad popular, que está traicionando a las mujeres y a la sociedad madrileña", concluye Redondo.

En una nota de prensa, Igualdad informa de que ya se ha iniciado la ejecución de un total de 235 medidas (el 51%) de las 461 medidas incluidas en el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género que se renovó en el Congreso el pasado febrero con el apoyo de todos los grupos excepto Vox y que tiene una vigencia de cinco años.

Igualdad, que destina más e 53 millones al cumplimiento del pacto, tiene competencia en 347 iniciativas: es corresponsable de 211 medidas, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80. De esas 211, este año se han puesto en marcha 113, lo que supone un 54% de ejecución.

En concreto, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género le competen 159 medidas de forma exclusiva, de las cuales ya ha arrancado 90 junto a otras ocho de las 21 cuya responsabilidad comparte con el Instituto de las Mujeres, que es responsable exclusivo de nueve medidas y ha lanzado tres de ellas durante 2025 y dos de las 21 que comparte con la Delegación.

Entre las medidas impulsadas este año por Igualdad está el anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria o el incremento hasta 20 millones de la convocatoria de subvenciones públicas para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Asimismo, el Instituto de las Mujeres ha gestionado la red de "Empresas por una sociedad libre de violencia de género" o se trabaja en el formato digital de la "Guía de Buenas Prácticas: comunicar con perspectiva de género".

El gasto total de la Administración General del Estado para ejecutar las medidas del renovado pacto de Estado contra la violencia de género ha sido de más de 82 millones de euros en 2025, a los que hay que sumar los 200 transferidos a otras administraciones, 160 millones a las comunidades autónomas y 40 destinados a las entidades locales.