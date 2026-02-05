Redondo defiende la actuación del PSOE en el 'caso Salazar' y ataca al PP: "El machismo es transversal, la diferencia es cómo se reacciona"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido este jueves desde Gandía que "no hay ningún partido ni entidad inmune" al machismo, en referencia a las acusaciones de acoso sexual contra el exdirigente socialista Paco Salazar. Sin embargo, Redondo ha marcado distancias éticas con el Partido Popular, defendiendo que la clave está en la respuesta institucional ante estos casos.

Según la ministra, el PSOE actuó "de forma inmediata" apartando a Salazar de sus cargos en Moncloa y Ferraz hace siete meses, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, activando unos protocolos que, aunque "recientes", funcionaron. En contraposición, Redondo ha criticado la gestión del PP en el caso del alcalde de Móstoles, acusado de acoso, señalando que la diferencia de actuación entre ambos partidos "es clara". Sobre la sentencia del TJUE relativa a la inmunidad de Puigdemont, la ministra ha evitado valoraciones hasta analizar el fallo judicial.

El PSOE reconoce errores

Al mismo tiempo, cabe destacar que el PSOE ha reconocido este jueves que cometió errores en la gestión de las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, pues reconoce que falló en la comunicación y no fue rápido a la hora de ofrecer respuestas a las denunciantes de los mismos, pero también ha aprovechado su comparecencia en el Senado para reprocharle su comportamiento con las mujeres. "Nos avergüenza", ha proclamado la senadora del PSOE María del Lirio Martín durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, mirando a la cara a Salazar, que estaba en la mesa presidencial como compareciente.

Caso Paco Salazar

Estas declaraciones se producen después de que el ex alto cargo del PSOE Francisco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, haya sostenido este jueves en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado que "siempre" ha respetado a sus compañeras de partido. Asimimso, Salazar ha asegurado que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera y que renunció a sus cargos únicamente por su familia, a la vez que ha enmarcado su reunión con la ex ministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional. El ex dirigente socialista ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, donde le han preguntado por el encuentro que mantuvo con Alegría hace unos meses cuando ya estaba fuera del partido.