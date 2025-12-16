La ministra de Igualdad reconoce que "se podían haber hecho las cosas mejor" ante los casos del acoso del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado sentirse "orgullosa" de la respuesta de la formación tras conocerse los casos de acoso sexual en el PSOE ya que, a su juicio, "la forma de hacer frente al machismo" desde el partido "ha sido ejemplar", como ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión.

En cualquier caso, ha reconocido que "se podían haber hecho las cosas mejor". "Se podían haber hecho las cosas mejor, pero también es cierto que el PSOE lidera y abandera toda la lucha contra el machismo y contra la violencia de género y las violencias machistas en todas sus dimensiones", ha afirmado la ministra, que ha destacado que la formación "ha asumido la responsabilidad y humildemente ha hecho autocrítica". En este punto, ha indicado que "otros partidos probablemente tengan estas mismas situaciones pero lo que no tienen son protocolos y tampoco la facilidad de que las mujeres puedan denunciar". "Yo creo que esa es la gran diferencia", ha destacado.

"Tolerancia cero ante estos abusos de poder"

"No se trata de perfiles, se trata de acciones y las acciones han sido en el tiempo sostenidas y desde luego a mí me generan muchísimo orgullo porque el machismo no es exclusivo del Partido Socialista pero la forma de hacerle frente sí ha sido desde luego ejemplar y ejemplarizante para otros partidos" ha argumentado Redondo, que ha pedido "tolerancia cero con este tipo de actitudes y de abuso de poder". "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y diseñaremos mejores procedimientos y más transparentes", ha augurado.

La ministra también ha asegurado estar "muy orgullosa" de las mujeres de su partido por hacer "una excelente labor". "Creo sinceramente que las mujeres de mi partido han alzado la voz y están abriendo camino. Y eso es muy difícil", ha precisado, en alusión a una "cultura machista" en la que la sociedad sigue "instalada" y en la que las mujeres siguen "inmersas, una cultura ancestral y secular que, poco a poco, va cediendo". "Por lo tanto, que en un partido como el Partido Socialista se alce la voz y se diga 'hasta aquí, basta ya de conductas machistas, basta ya de acoso a las mujeres' y que se crea y no se cuestione la voz de las mujeres, es para sentirme muy orgullosa", ha reiterado.

Redondo ha añadido que está en "contacto permanente" con las líderes de su partido y con las comisiones que se han ido reuniendo "para ir avanzando" en esta cuestión. "Las mujeres alzan la voz y no se cuestiona la voz de las mujeres y hay una presunción de veracidad de que lo que dicen es verdad y, por lo tanto, se ponen en marcha todos los mecanismos", ha insistido.

Por todo ello, ha defendido la importancia "de trabajar y avanzar en la igualdad real de oportunidades y en la exclusión de todas estas conductas que no tienen cabida, desde luego, no en el Partido Socialista ni la sociedad ni en la democracia española".

Protocolos "a tiempo"

Redondo también ha señalado que "se equivocan quienes quieren hacer de este asunto una cuestión que signifique utilizar a las mujeres frente al Partido Socialista", destacando que el PSOE ha puesto en marcha protocolos "en poco tiempo", un mecanismo que, a su juicio, "va a servir precisamente para que aflore un machismo que probablemente esté inmerso e inserto en la prácticamente totalidad de las entidades, de las instituciones y de los partidos".

Así, ha asegurado que "en cuestiones de feminismo y en cuestiones de igualdad" van "por delante y abriendo camino" y ha considerado que "el Partido Popular no es quién para dar lecciones al PSOE, cuando sabe Dios lo que tienen dentro y cuando, además, es un partido que sistemáticamente ha negado todos los avances en materia de igualdad".

"Todas las mujeres de este país sabemos quién es el partido que ha estado siempre liderando y abanderando las políticas de igualdad", ha insistido Redondo, que ha rechazado "lecciones de un partido que ahora mismo está blanqueando el negacionismo de Vox y que se ha convertido en prácticamente el palmero de un partido negacionista que lo único que quiere es retroceder a momentos de la dictadura franquista en materia de igualdad".