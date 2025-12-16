La Reina preside el Patronato de Fad Juventud, que aboga por la automía de los menores en entornos digitales más seguros

La Reina Letizia ha presidido este martes la reunión del Patronato de Fad Juventud, una sesión en la que ha presentado su posicionamiento institucional ante el actual entorno digital por lo que insta a reforzar los derechos digitales de los menores de edad, promover su autonomía progresiva y avanzar hacia un ecosistema digital "más seguro y responsable". De este modo, en el encuentro se ha analizado cómo garantizar entornos digitales seguros para la infancia, la adolescencia y la juventud, como ha dado a conocer la entidad tras el acto, que también ha contado con la presencia del presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri; la directora general de Meta para España y Portugal, Irene Cano; y el resto de patronos de la organización.

Para el presidente de Fad Juventud, "avanzar en entornos digitales más seguros para adolescentes y jóvenes es uno de los grandes retos" actuales mientras que Cano ha asegurado que "para Meta, la seguridad y el bienestar digital de los adolescentes es una prioridad", por lo que ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos los actores implicados, "con el fin de desarrollar y mejorar herramientas para ofrecer más protección a los adolescentes y mayor tranquilidad a los padres".

En el marco del Patronato, se han abordado cuestiones como el acompañamiento parental (con un modelo basado en el diálogo, la progresividad y la coherencia educativa), la autonomía progresiva, los creadores de contenido (con formación en producción responsable y ética), responsabilidad de las plataformas (con productos específicamente pensados para adolescentes), prohibición de publicidad personalizada a menores de 18 años, armonización legislativa europea con un marco europeo común que garantice estándares equivalentes de protección digital en todos los Estados miembro, y participación infantil y juvenil, entre otros asuntos.

Durante la reunión del Patronato, Fad Juventud ha señalado que "el entorno digital no es un mundo paralelo; es una dimensión inseparable de la vida de adolescentes y jóvenes, un espacio fundamental donde socializan, aprenden, construyen su identidad y participan en la sociedad". En este sentido, ha recordado que "prácticamente la totalidad" de la juventud utiliza redes sociales (frente a un 1,1% que no lo hace), con el smartphone como dispositivo central (86,4%), dentro de un ecosistema tecnológico diverso en el que casi la mitad emplea entre cuatro y seis dispositivos, según Fad Juventud.

Además, ha añadido que Instagram (82,9%), YouTube (73,5%) y TikTok (69,5%) son las plataformas más utilizadas, y los principales usos digitales se concentran en la comunicación y el entretenimiento, especialmente chatear (82,9% lo hace a diario), ver vídeos online (77,6%), escuchar música (75,8%) y utilizar redes sociales (68,4%).

Fad Juventud añade que el 48% de las personas jóvenes reconoce que pasa demasiado tiempo conectada y el 53,2% considera que utiliza en exceso el smartphone, por lo que su "enfoque se centra en maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos, dotando a los jóvenes de las herramientas necesarias para navegar este ecosistema con autonomía y seguridad", como ha señalado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura. "Hay que huir de la polarización que a menudo domina el debate sobre jóvenes y tecnología. La alternativa pasa por escuchar a las personas jóvenes, comprender sus usos y recoger sus demandas y necesidades digitales, para construir políticas y discursos basados en la realidad", ha puntualizado, por lo que ha defendido que "es imprescindible que las decisiones, las políticas públicas y las estrategias educativas se fundamenten en la evidencia científica internacional y en estándares comunes".

Tras el Patronato, la Reina ha asistido a un diálogo centrado en los principales desafíos de la seguridad digital para la infancia, adolescencia y juventud, celebrado en la sede de Meta y abierto a medios. La conversación, moderada por el periodista Carlos Franganillo, ha permitido analizar cuestiones clave como la protección de datos, la alfabetización digital crítica, la responsabilidad de las administraciones y las plataformas, y los nuevos retos legislativos europeos. En el encuentro --que ha contado con la participación de Cristina Gutiérrez (INCIBE-CERT), Julio Albalad (INTEF) y Carlos Saura (Representación Permanente de España ante la UE)-- se ha insistido en la importancia de avanzar hacia entornos digitales "más seguros, justos y protectores, especialmente para quienes transitan la infancia y la adolescencia".