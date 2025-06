Sanidad lanza una campaña contra la sensación de inmunidad de los jóvenes ante las ITS

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto de presentación de la campaña de ITS.

Madrid/El Ministerio de Sanidad ha lanzado este lunes una campaña para luchar contra la "falsa sensación de inmunidad" que la población tiene con respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), algo que afecta especialmente a los jóvenes, que son menos conscientes de la realidad epidemiológica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que los jóvenes no se sientan interpelados debido al imaginario que rodea a las ITS. "Creen que es algo del pasado, vinculado a otras generaciones o a otras poblaciones y grupos sociales ajenos", ha explicado en el acto de presentación de la campaña.

"Las asocian a estereotipos, determinadas prácticas de riesgo o entornos marginales que ya no se corresponden con la realidad", ha resaltado García, quien ha pedido "no bajar la guardia" ni dar por hecho que no existe riesgo aunque se tenga confianza con la pareja sexual.

Otra de las razones por la que las ITS se propaguen tan fácilmente es que no presentan síntomas en los periodos iniciales, según ha explicado la ministra, quien ha recordado que una persona puede estar contagiando sin saberlo.

"Es muy importante hacerse pruebas aunque nos encontremos bien o pensemos que esté todo bajo control", ha pedido García, que ha remarcado que el aumento de estas infecciones se está dando especialmente en casos de sífilis, gonorrea y clamidia.

Los más afectados son los hombres adultos jóvenes, de entre 25 y 34 años. Entre las mujeres las ITS se detectan, sobre todo, en menores de 25 años. En la mayoría de los casos las transmisiones se atribuyeron a relaciones homosexuales.

Asimismo, las tasas de infección se han incrementado especialmente desde 2021 tanto en hombres como mujeres.

Sanidad también ha elaborado una encuesta de la que se desprende que la percepción de riesgo es menor hacia ITS que se consideran "tratables", como la sífilis y la gonorrea, mientras que las crónicas, como el VIH, causan más respeto.

En este sentido, la campaña se centra en desmontar creencias falsas, luchar contra el estigma y la discriminación, generar una mayor aceptación y normalización del uso del preservativo, y "hacer visible lo que es invisible".

El eslogan escogido para hacerlo es Ya tendría que tener mala suerte, que se compartirá tanto en carteles e imágenes como en formato vídeo en diferentes plataformas, y que hace referencia a la falsa creencia de que contagiarse de una ITS es algo poco común.

El director general de Salud Pública y Equidad en la Salud, Pedro Gullón, encargado de clausurar el acto, ha aseverado que el objetivo de Sanidad es que haya "una salud sexual que sea lo más cercana al máximo disfrute posible y lo más segura posible en términos de prevención de violencia y de intentar disminuir las ITS".