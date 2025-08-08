La segunda ola de calor se alarga: la Aemet vuelve a ampliar su duración

La ola de calor que azota España desde el pasado día 3 de agosto se prolongará hasta al menos el próximo jueves 14, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha vuelto este viernes a modificar su estimación para la duración de este episodio.

En un comunicado actualizado divulgado en su web, el organismo, que este jueves había indicado que la ola de calor se extendería hasta el miércoles 13 ha precisado ahora que si bien ese día se prevén descensos, "las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14".

"Para el martes y miércoles de la semana próxima, es probable que primen los descensos térmicos en la vertiente cantábrica y tercio noreste y, durante el martes, en la meseta norte y tercio sureste. Aun así, estos días se alcanzarán probablemente los 42-44 ºC en torno a las principales depresiones del cuadrante suroeste", ha avisado la agencia.

A partir del jueves 14, esta predicción apunta a que "el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían".

En lo relativo a las mínimas, la Aemet avisa de que se mantendrán los valores "muy elevados" en gran parte del territorio, e incluso con una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular.

También señala que en los próximos días no se bajará, según esto, de 23-25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos.

En cuanto a las Islas Canarias, el organismo ha señalado que las mínimas serán "significativamente elevadas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur".

Desde el pasado martes se inició en Canarias una "clara tendencia ascendente de las temperaturas que continuará durante el resto de la semana, con máximas que desde hoy podrán superar los 35-38 ºC en medianías y zonas altas".

"Se espera que el pico álgido del episodio se dé entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 40 ºC en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluso extendiéndose a zonas bajas. Esto ha suscitado la emisión de avisos rojos por temperaturas máximas en estas 4 islas", ha puntualizado.