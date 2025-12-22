Lotería de Navidad 2025 | El Teatro Real abre sus puertas: el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli, los primeros en entrar

Recordamos: Los premios del sorteo de lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que los que excedan dicha cantidad deberán tributar, según recuerda la Agencia Tributaria. La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, somete a tributación, a través de un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

La norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la LAE. Se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado. De este modo, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

Respecto a la base de la retención del gravamen especial, detalla que estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento. Un premio de 100.000 euros tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000 - 40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000 euros La Agencia Tributaria indica que Loterías deberá proceder a identificar a los ganadores de los premios sometidos a gravamen, es decir, los que sean superiores a 40.000 euros por décimo, independientemente de que el premio haya sido obtenido por uno solo o bien conjuntamente por varias personas o entidades.

En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas, cofradías...), en los que el premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 40.000 euros que están exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, y quien proceda al reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación. Los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación.

Además, los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio podrán solicitar la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que obtengan un premio sujeto al gravamen especial deberán incluir, tal como hacían antes del 1 de enero de 2013, el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más.

El Teatro Real abre sus puertas: el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli, los primeros

Asistentes al Sorteo de la Lotería de Navidad

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este lunes 22 de diciembre a las 7.00 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación que darán cobertura informativa al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a las niñas y niños de San Ildefonso que cantarán los números de la suerte y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo a partir de las 9:00 horas. En la tarde del domingo, decenas de personas hacían cola a las puertas del coliseo madrileño, pese a las bajas temperaturas de la capital, con mínimas que se han situado en el grado bajo cero, a las 6:00 horas de este lunes.

Como cada año, la fila se formaba la víspera del sorteo, encabezada por míticos personajes, fans disfrazados y adornos navideños. Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas. Los primeros, el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli.

Respecto al desarrollo del sorteo, este se producirá como todos los años. El día 21 de diciembre se hizo el examen y recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán para efectuar el Sorteo de Navidad.

Además, el domingo los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso desarrollaron el último ensayo; una vez finalizado, personal de Loterías realizó la cuelga de los paraguas con las liras que contienen los 100.000 números y las 1.807 bolas de premios que se utilizarán para efectuar el sorteo. Finalizada la cuelga, los claveros de Loterías y Apuestas del Estado procedieron al cierre y precintado de las puertas del salón del Teatro Real. Todo quedaba listo así para la celebración del sorteo.

Este lunes, sobre las 8.30 horas se constituye la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo de Navidad. A continuación, las bolas son transportadas mecánicamente en la tolva, donde han sido depositadas previamente, hasta el bombo. Esta operación se efectúa tanto con las bolas de números como con las de premios. Por último, los bombos son cerrados y a una señal del presidente se voltean simultáneamente.

2.700 millones de euros en premios

Miles de voces infantiles cantan números, el sonido de los bombos llena el Teatro Real de Madrid y millones de ciudadanos siguen el ritual más esperado del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En 2025, la cita vuelve a celebrarse el lunes 22 de diciembre, fiel a su tradición bicentenaria, con la promesa de repartir suerte, alegría y cerca de 2.700 millones de euros en premios.

El evento, organizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), es mucho más que una lotería. Es un acontecimiento cultural, un reflejo de las costumbres colectivas de los españoles y un símbolo de esperanza compartida. Cada año, millones de personas compran décimos, comparten participaciones, hacen colas frente a las administraciones más célebres y sueñan con escuchar su número cantado por los niños de San Ildefonso.

El escenario del sorteo, como es habitual, es el Teatro Real de Madrid, en pleno corazón de la capital. Las puertas se abren temprano, hacia las ocho de la mañana, y a las nueve comienza el canto inconfundible que acompañará a todo el país durante horas. Las bolas de los bombos girarán, los niños extraerán simultáneamente el número y el premio, con un teatro que se llena de murmullos, aplausos y lágrimas cuando aparezca el ansiado primer premio: ¡El Gordo!.

Un sorteo único en el mundo

El Sorteo de Navidad es, por volumen total de dinero repartido, el mayor del mundo. Su estructura es inconfundible: combina grandes premios con miles de pequeños importes, lo que hace que las probabilidades de ganar algo —aunque sea poco— sean mucho mayores que en otros sorteos.

Cada número va del 00000 al 99999, lo que supone 100.000 posibles combinaciones. Cada uno de ellos se emite en 195 series, y cada serie está dividida en 10 décimos. El precio del décimo se mantiene en 20 euros, lo que equivale a 200 euros por billete completo.

Con esta emisión total, la recaudación supera los 3.900 millones de euros, de los cuales alrededor del 70 % se destina a premios. Es decir, el Estado devuelve en forma de suerte más de 2.700 millones de euros a los jugadores, un porcentaje muy superior al de otros sorteos europeos o internacionales.

Los premios: del Gordo a la Pedrea

El Gordo de Navidad es el sueño de millones de personas. En 2025 mantiene su dotación clásica de 400.000 euros por décimo, equivalentes a 4 millones de euros por serie. Este premio principal transforma la vida de los agraciados y deja su huella en las localidades donde cae, que a menudo celebran durante días con brindis, música y emoción.

El segundo premio concede 125.000 euros por décimo (1.250.000 euros por serie) y también genera titulares, especialmente cuando aparece en pueblos pequeños o en zonas donde nunca había tocado antes.

El tercer premio, con 50.000 euros por décimo (500.000 euros por serie), completa el trío de grandes galardones, aunque todavía quedan categorías muy generosas.

Los cuartos premios, dos en total, reparten 20.000 euros por décimo (200.000 por serie) y los ocho quintos premios otorgan 6.000 euros por décimo (60.000 por serie). Estos últimos son los más frecuentes entre los grandes, y cada año llevan la alegría a decenas de provincias.

Más allá de estos premios mayores, el sorteo incluye una serie de premios complementarios que hacen de la Lotería de Navidad un fenómeno excepcionalmente repartido. Las aproximaciones —para los números anterior y posterior a los tres primeros premios— oscilan entre 960 y 2.000 euros por décimo. Las centenas, que premian a los números que comparten las tres primeras cifras con los grandes galardones, otorgan 100 euros por décimo, igual que las dos últimas cifras coincidentes.

La famosa pedrea concede 100 euros por décimo a 1.794 números, un auténtico manto de premios menores que mantiene viva la ilusión. Finalmente, los números cuya última cifra coincide con la del primer premio recuperan el importe jugado gracias al reintegro de 20 euros.

En conjunto, esta estructura permite que miles de personas en todo el país reciban algún tipo de premio, lo que explica la enorme popularidad del sorteo y su capacidad de unir a comunidades enteras en torno a la ilusión compartida.