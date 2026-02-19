Trece bebés fueron hospitalizados por tomar la leche retirada por una toxina

España ha notificado que ha registrado 41 casos de bebes con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de leches infantiles retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por bacillus cereus. Trece de ellos han tenido que ser hospitalizados, pero ya han sido dados de alta.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad, que ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) esos 41 casos que se han registrado en España.

Los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

La media de edad de los casos ha sido de cuatro meses, según han señalado desde el Ministerio, que han precisado que todos los casos han presentado síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no ha sido posible identificar el lote de fórmula infantil consumido.

En relación con la evolución clínica, trece de los casos han requerido hospitalización, aunque se insiste en que todos ellos han sido dados de alta. Únicamente uno de los casos hospitalizados ha precisado su ingreso en una unidad de cuidados intensivos al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero, la Aesan ha emitido seis alertas por la retirada de fórmulas infantiles en varios países tras detectarse contaminación con esta toxina.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento, pero por el momento, según Sanidad, no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

Sanidad asegura que mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la Aesan y las autoridades sanitarias europeas, y que continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.