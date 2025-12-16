El Puerto de La Coruña ha sido este martes escenario de un operativo especial para la retirada del mar de una ballena muerta de 21 metros, que fue despiezada para su traslado.

Salvamento Marítimo informó de que fue el sábado 13 de diciembre cuando apareció a la deriva en las costas de O Portiño un cetáceo sin vida con un peso de unas 30 toneladas. Se movilizó entonces al helicóptero Helimer 401 y a la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza y poder garantizar la seguridad en la navegación en la zona.

Este martes, a las 08:00, arrancó un operativo especial con dos grúas para proceder al izado de la ballena en el muelle de Oza, donde ha sido despiezada. La Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA), que ha facilitado esta información, participa en el propio proceso para tomar muestras del animal.