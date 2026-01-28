Los primeros coletazos dejan trenes suspendidos, demoras en vuelos, cortes de luz en Andalucía e inundaciones por lluvia, con nieve y viento como principal riesgo vial

La borrasca Kristin ha provocado un primer balance de incidencias en media España con autovías cortadas, trenes suspendidos, demoras en los vuelos y clases canceladas en varias comunidades. A ese conjunto de efectos se suma, según el texto, la interrupción del suministro eléctrico en Andalucía, dentro de un escenario marcado por fenómenos meteorológicos adversos.

Los primeros coletazos de la borrasca Kristin están afectando especialmente a la movilidad. La nieve y el viento se perfilan, hasta el momento, como el mayor problema para el tráfico por carretera, con consecuencias directas en la circulación y la seguridad vial. De forma paralela, la situación también tiene reflejo en otros medios de transporte, con trenes suspendidos y vuelos con demoras.

Además, la lluvia ya ha provocado inundaciones, de acuerdo con la información aportada. En ese contexto, las cancelaciones de clases y el corte de suministro eléctrico en Andalucía se incorporan al balance de incidencias junto a las alteraciones en carreteras, trenes y aeropuertos.