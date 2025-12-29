El Etna, el volcán más alto de Europa situado en la isla italiana de Sicilia, ha iniciado una nueva fase eruptiva con fuertes explosiones en el cráter noreste, que lanzaron material piroclástico y coladas de lava sin que, por el momento, haya interrumpido el tráfico aéreo del aeropuerto de Catania.

El Etna vuelve a ofrecer espectaculares explosiones de cenizas y humo y coladas de lava que se observan entre la nieve que ha caído estos días. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología explicó que "se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono".

Además, "la actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura"

El flujo de lava se desplaza hacia el este, hacia el Valle del Bove, y ha recorrido unos 1,8 kilómetros en dirección este, explicaron.

En la mañana del domingo, las autoridades emitieron una alerta roja, indicando un posible riesgo para los aviones debido al denso humo, pero los vuelos en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa continuaron operando sin interrupciones.