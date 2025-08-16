Un helicóptero turístico ha tenido que amarar a 200 metros del puente de la playa de la Barceloneta de Barcelona este sábado pocos minutos después de las 14 horas, por causas que se están investigando, sin heridos.

El piloto y los tres pasajeros han resultado ilesos y el helicóptero ha podido desplegar cuatro flotadores, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado. El helicóptero pertenece a la empresa de vuelos turísticos Sky Tour Barcelona (Skytourbcn), tal y como ha confirmado la misma compañía a Europa Press.

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha dicho en declaraciones a los medios tras el incidente que una "avería técnica" puede ser la causa que ha obligado al helicóptero a amarar en la playa. Batlle ha afirmado que una embarcación de la Guàrdia Urbana de las que normalmente presta servicio en las playas de Barcelona ha rescatado y auxiliado a los ocupantes "de manera inmediata" y ninguno de ellos ha sufrido daños, tampoco el propio helicóptero.

Ha reiterado que las causas del incidente se desconocen y ha dicho que la investigación corresponderá a la Guardia Civil: "Lo único que podemos hacer nosotros es felicitarnos a todos, porque este incidente, que podía haber sido grave, afortunadamente ha quedado en un susto".

El helicóptero, que tenía elementos para sostenerse en el agua y ha desplegado flotadores que han mantenido su estabilización, ha sido remolcado hasta la base de la empresa que presta este servicio y los pasajeros han sido trasladados al Puerto Olímpico.

Para este incidente se han activado los Mossos de la Unidad de Seguridad Ciudadana con la unidad marítima, el Grupo de Seguridad Aérea y Salvamento marítimo, además de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el cuerpo de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).