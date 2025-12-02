El Huevo de Invierno creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia fue vendido en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras (26 millones de euros), en la semana clásica de Christie's.

La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov fue un encargo del último zar como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca. Al estar tallado en cristal de roca, tanto el huevo como su base, adquiere cierto carácter traslúcido. Se considera una de las piezas más complejas del mítico joyero.