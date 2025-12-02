Visita
Una empresa china prueba en España un dron de gran capacidad para emergencias

La aeronave eléctrica no tripulada EH216 de la empresa EHang tiene seis metros de longitud, capacidad de despegue y aterrizaje vertical y una capacidad de carga útil de hasta 220 kilos.

Una empresa china prueba con éxito en España una aeronave de gran capacidad para emergencias / Proyecto de innovación U-SAV
M. H.

02 de diciembre 2025 - 21:27

Zaragoza fue escenario del vuelo demostrativo a gran escala del proyecto internacional de innovación U-SAVE (U-SAVE: Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies), experiencia piloto que pretender validar un sistema aéreo de envío rápido y eficiente de suministros esenciales en escenarios de emergencia en ciudades.

La prueba la realizó la aeronave eléctrica no tripulada de gran capacidad EH216 de la empresa EHang, de seis metros de longitud, capacidad de despegue y aterrizaje vertical y una capacidad de carga útil de hasta 220 kilos.

