Una portada para el recuerdo

La adaptación de una idea basada en el mercado de abastos, obra de José Esteve inaugurada en 1885, dará la bienvenida a quienes visiten la caseta que Diario de Jerez tiene en el Parque González Hontoria. Su autor es Juanmi Tinajero, una persona muy conocida en el mundo cofrade jerezano, ya que, entre otras cosas, ha ostentando puestos de responsabilidad en la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud de San Miguel. Este profesional de mantenimiento en González Byass, “la empresa más bonita del mundo”, se reconoce como un “simple aficionado” e insiste en no ser protagonista. Sin embargo, en su haber se encuentra su colaboración con otros importantes proyectos de similar índole y la realización de montajes florales durante más de 20 años.

–¿Es la primera vez que le encargan un trabajo de este tipo? ¿Qué supone para usted?

–No, no es el primer trabajo que he realizado para la Feria, he colaborado con algunas casetas tanto en el diseño de sus portadas como en otros aspectos, buscando sobre todo la funcionalidad y comodidad y teniendo en cuenta la rentabilidad en los montajes y mantenimiento de las mismas. Perdonen que no las nombre, porque entiendo que mi colaboración es desinteresada y anónima y no me gusta mucho tener un protagonismo que no me corresponde. Yo, simplemente, he dado la idea, y los que han tenido a bien realizarlas han sido otros. Mi trabajo en este caso no es importante, importantes son los que lo realizan. Pero, para mí, supone un orgullo cuando paseo por el real y veo que esas ideas que tenía en la mente puedan ser parte de la Feria más bonita del mundo, es lo único que me llevo de esto. La Feria de Jerez debe ser orgullo de todos los jerezanos, y todos debemos sentirnos orgullosos de ella, porque entiendo que todos en una u otra medida aportan algo a la misma.

–¿En que se ha inspirado?

–Para mí estaba claro desde que Miguel Barraquero contactó conmigo en enero y me preguntó. Le plantee lo que se ha realizado. La portada no es un diseño como tal, es la adaptación de una idea. Una idea basada en el mercado de abastos, una autentica maravilla, que diseñó José Esteve, el mérito es suyo, yo no he hecho nada más que trasladar la portada de forja que hay en la nave del pescado a la portada de la caseta. Guste o no el resultado, el sentido de la misma está en la analogía que hay entre la frescura de los productos que encontramos en el mercado y la frescura de las noticias de un medio de comunicación, como Diario de Jerez, en la importancia que tuvo José Esteve en el desarrollo como ciudad de Jerez, y en la importancia que tiene para la ciudad el mercado de abastos más antiguo de la provincia.

–¿Cómo es su proceso creativo y cuánto tiempo le ha dedicado?

–En este caso yo no he hecho nada, eso habría que preguntárselo a José Esteve, simplemente lo único que hemos realizado es una adaptación, intentando ser los más fieles al diseño original. Hemos buscado que sea fácil de montar y desmontar, que ocupe poco espacio cuando haya que guardarla y, sobre todo, que sea resistente y duradera. Hay que valorar muchas cosas, como ubicación, orientación de la portada, objetivo que se pretende, el sentido por el que se hace… entre otras cosas. No voy a negar que le he dado muchas vueltas a la adaptación, pero cuando haces las cosas, gustándote, el tiempo que le dedicas es lo de menos, lo importante es que el resultado sea el pretendido. De hecho, tan solo lo que he realizado es el diseño de la portada, la caseta es mucho más, la decoración, el interior, la distribución. Creo que lo más importante y lo que la puede hacer diferente, está en la decoración y esos últimos detalles que completan el diseño.

–¿Podría describir la fachada y los materiales que ha usado?

–La fachada consta de tres partes principales: unas columnas regulables independientemente, para poder salvar las irregularidades del terreno. Estos pilares están coronados por unos capiteles que sustentan una viga, que da soporte a una vidriera y está rematada con una cenefa de fundición. En la parte central de la vidriera, está el escudo de Jerez. El material empleado, fundamentalmente, es la forja, y la vidriera es de metacrilato, que dota de luz natural a la caseta durante el día, con los reflejos azules de los rombos de la propia vidriera. Por lo menos, ese es el sentido que se ha buscado, que desde el interior se pueda ver a través de la portada la maravilla de alumbrado que tenemos, como si se estuviese fuera. Espero que el resultado se acerque a lo que hemos pretendido. Me gustaría señalar que esto no se podría hacer en todas las casetas, ya que el diseño debe estar ligado a la orientación de la fachada y la ubicación dentro del real por muchos motivos, entre otros, por la incidencia del sol en según qué horas del día.

–¿Cómo se ha desarrollado el montaje?

–Aquí es donde está el mérito real de todo esto, en la ejecución de la idea y el proceso de montaje de la misma, y aquí los responsables son Juan Montero y su equipo de montadores y, sobre todo, Sergio Tejero, de la cerrajería Hermanos Tejero. Permítanme que le dé todo el mérito del resultado a ellos. Han sido los responsables de buscar la forma de anclar la fachada a la estructura, de ir solventando los diferentes inconvenientes que durante los trabajos fueron apareciendo y de que el resultado sea el más cercano posible al diseño. El seguimiento que yo he llevado ha sido meramente testimonial. Debido a la profesionalidad y el cariño que le han puesto Sergio y su sobrino a la ejecución, ha sido muy fácil trabajar en ello. Todo mérito es suyo, yo simplemente di una idea y ellos han sido los artífices de llevarla a cabo. Me paro aquí para decir que la feria es lo que es gracias a muchas personas que desde semanas antes trabajan para el montaje y adecuación del recinto y las casetas, que solucionan y trabajan a destajo para que todos podamos disfrutar. Son héroes que no se ven. Son, junto con los camareros, cocineros, personal de limpieza, etcétera, los responsables y merecedores de una mención especial. Ellos sí que tienen méritos. Va por todos ellos mi agradecimiento y admiración siempre.

–¿Qué cree que diferencia las casetas de la Feria de Jerez de la de otras ferias?

–Creo que Jerez, en sí misma, es diferente en todo a cualquier otra ciudad, y no podía ser menos en la Feria. En una ocasión, me dijo una turista que, si Jerez estuviera en Italia, sería una de las ciudades mas visitadas del mundo, pero que teníamos que creérnoslo y empezar a valorar todo lo bueno que tenemos, y no le faltaba razón a la señora. Pues, en la Feria es lo mismo, Soy de los que piensa que todas tienen su encanto y su estilo, pero la de Jerez es la que marca la diferencia. El Parque González Hontoria es una maravilla, el entorno en el que está, casi en el centro de la ciudad, el paseo de caballos es único, la belleza de sus portadas, el alumbrado, el ambiente, no hay mejor flamenco en ninguna feria que aquí… Un simple paseo por el real te hace ver que la Feria de Jerez es única e inigualable.

–¿Recuerda alguna caseta que le gustara especialmente?

–Muchas, me gustan muchas, de antaño y de ahora. Especialmente me gusta cada año el templete de González Byass, me parece un espectáculo lo que es capaz de hacer Beatriz y su equipo. Siempre se superan e innovan en la decoración con un gusto y estilo únicos. Me marcó hace muchos años una réplica que hubo en la feria de la fachada de La Cartuja. Me encantó. No recuerdo qué caseta era, pero me hizo ver que había que traer cosas de la historia de Jerez al real. Y eso me ha marcado mucho en las colaboraciones que he hecho. Pero, realmente, lo que es importante y de lo que al final te acuerdas es de cómo te lo pasaste. Más allá de la portada y la decoración, el ambiente es lo que realmente influye en que te guste una caseta o no. Y eso lo hacen las personas. Y es que, a la Feria, más allá de todo, lo que la hace bonita son los propios jerezanos.

–¿Qué significa para usted la Feria de Jerez?

–Es una semana de encuentros, de amigos, de olvidar la rutina y de aparcar esas preocupaciones y obligaciones del día a día. La palabra Feria me evoca alegría, flamenco, Tío Pepe, caballos... En resumen, para mí la Feria es simplemente Jerez.