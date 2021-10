“Creo que fuimos una generación única”

Ángel Zamorano terminó sus estudios en 1958. Más tarde fue profesor en la Escuela de Comercio en la década de los 60’. Además, fue quien organizó el 50º aniversario de su promoción. En la actualidad, profesionalmente dedica su tiempo a diversas actividades y negocios empresariales.

Se trata de un centenario lleno de emociones y recuerdos de aquellos años en los que Zamorano aún era estudiante. “Los recuerdos son inmensos porque he vivido tanto la época como estudiante como el profesorado. He convivido con muchos compañeros que me han trasladado su sentir, unos compañeros que han conformado una generación única, que se llevaba muy bien, teníamos todos interés por estudiar y aprender y absolutamente todos terminamos nuestro Grado de Profesor Mercantil”.

Como ya se ha comentado con anterioridad, Ángel Zamorano fue la persona que organizó el 50º aniversario de su promoción y se siente muy orgulloso de que la enseñanza siga con paso firme a lo largo de los años. “Es fundamental que la vida, el día a día de las nuevas generaciones, su educación académica y formación siga su curso. Un país que atesore gente formada, como es natural, a la hora de funcionar económicamente es todo mucho más fácil, ya que todas las empresas están dirigidas por personal cualificado”.

Preguntado por cómo ve reflejado el futuro en el alumno actual, Zamorano afirma que “el sistema de trabajo, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ha cambiado radicalmente. Se ha dado un giro de 180º grados y el teletrabajo ha llegado para quedarse. Aunque la incorporación va a ser lenta, supone un gran ahorro”, algo muy importante para las facultades y escuelas. Además, quiso incidir en algo tan básico como los idiomas, unos idiomas que “deben ser vitales debido a una globalización que ha provocado el contacto con gente de todo el mundo, de diferentes nacionalidades. Por ello, para el sector de los negocios es imprescindible dominarlos o, al menos, el inglés”.

Como empresario de éxito y una experiencia que le hace ser merecedor de todos los elogios, Ángel Zamorano afirma que “los docentes hoy día están muy preparados en todas aquellas materias que imparten por esa experiencia que han podido tener viajando, observando otras universidades y culturas. Por tanto, el estudiante lo que tiene que hacer es estudiar y tener interés. Nosotros teníamos medios muy limitados, pero ellos los tienen todos a su alcance para conseguir unos conocimientos muy superiores, algo que era muy complicado años atrás”.