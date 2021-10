Grado en Marketing e Investigación de Mercados.

¿Qué es el Marketing y para qué sirve? En los últimos 10 años las actividades de marketing se han multiplicado de forma exponencial tanto en el contexto empresarial como en el de las organizaciones. El marketing dispone de estrategias y herramientas que permiten generar un alto valor añadido, mediante la creación, facilitación o potenciación de los intercambios de valor. Se trata de un sistema que pone en relación a las empresas e instituciones con sus públicos objetivos mediante el análisis de la demanda y la creación y comercialización de bienes y servicios que satisfacen dicha demanda de forma eficiente. Los instrumentos que se utilizan habitualmente son el Análisis (Investigación de mercados, Segmentación y Posicionamiento), la creación de objetivos comerciales, las estrategias (producto, precio, distribución y comunicación) y el control (auditoria de marketing). Además del título hay dos dobles títulos de Marketing-Turismo y Marketing-Publicidad.

Su utilidad reside en que facilita a la empresa u organización el conocimiento del mercado y de los consumidores para que resulte más sencillo adaptar la oferta comercial a las necesidades, deseos y demandas cambiantes que se van produciendo en el tiempo.

Asignaturas y profesorado

Durante la carrera, se obtiene una formación empresarial genérica con asignaturas en los primeros años como Economía, Derecho, Finanzas, Estadística o Historia a la vez que se van incorporando las asignaturas propias de la especialidad: Introducción y Dirección de Marketing, Investigación de Mercados, Comportamiento del Consumidor, Marketing No Lucrativo, Marketing Sectorial, Producto y Precio, Distribución Comercial, Comunicación Comercial, e-marketing, etc. Todo ello se complementa con asignaturas optativas de gran relevancia como Trade Marketing, Fuerza de Ventas, Plan de Marketing, Marketing Internacional o Herramientas de Marketing Digital, junto a otras asignaturas que complementan de forma eficiente los contenidos necesarios para ser un profesional completo de marketing.Para ello, además del profesorado habitual de las Ciencias Sociales y Jurídicas en las que se desarrollan los títulos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, el Departamento de Marketing y Comunicación cuenta con más de veinte profesores dedicados íntegramente al marketing en sus diferentes facetas como investigadores y profesores, combinando la experiencia acumulada de algunos de ellos con más de 30 años en activo con la juventud del nuevo profesorado que se va incorporando al título sumando los conocimientos necesarios para estar al día en la materia.

Máster en Dirección de Marketing Digital y Social

El complemento perfecto que no puede faltar a todo egresado del título de Marketing es sin duda el Máster en Dirección de Marketing Digital y Social, un título que aporta una formación complementaria necesaria para desenvolverse en el ámbito digital que envuelve hoy día al mundo empresarial y organizacional. No hay que olvidar que las actividades de marketing se ponen en práctica no solo en el mundo de la empresa sino también en el de las organizaciones no lucrativas que persiguen objetivos para los que el marketing contribuye de manera definitiva.

En este título, además de aprender a realizar una web, encontrarás todos los aspectos del marketing digital moderno: Negocios en internet, Dirección de empresas digitales, Informática, Metodología científica, Técnicas cualitativas y cuantitativas de obtención de la información, Marketing digital en el entorno empresarial y el no lucrativo, Comunicación digital, Plan de marketing digital, SEO, SEM, PPC, Photoshop, Posicionamiento en buscadores, Marketing viral y móvil, Campañas digitales, Redes sociales, Prestashop, Woocommerce, Analytic, Mail marketing, Funnel de ventas, diseño gráfico y multimedia, fotografía y vídeo web, etc. etc.