“La formación debe ser amplia y profunda”

Francisco Morales Moreno fue profesor Mercantil y profesor de la Escuela Profesional de Comercio desde finales de los años 50’. Además, fue el primer catedrático de escuela universitaria a tiempo parcial e Jerez y, en el ámbito empresarial, ha sido director financiero de González Byass.

Para Francisco Morales, todo lo que tiene de especial la facultad radica en “la diversidad de contenidos de la antigua Escuela de Comercio, germen de la actual Facultad, actualizando las materias de aquellos estudios, facilitando a los alumnos una amplitud de conocimientos en su formación y especialización en las distintas ramas para su aplicación en las empresas y actividades económicas”.

Echando la vista atrás, Morales recuerda los momentos en los que estudiaba “Peritaje y Profesorado Mercantil”. Con tan sólo dieciséis años, ya trabajaba en una empresa jerezana lo que hizo que, ante la incompatibilidad de horarios, “optara por los estudios libres como oyente. Noches y días dedicados a una pasión que fue enriquecida por un profesorado que “compatibilizaba la enseñanza con el trabajo profesional y su docencia la impartían apoyándose fundamentalmente en su experiencia, ya que casi todos eran directores de las mejores empresas de Jerez”.

De cara al futuro cree vital inculcar al alumno actual “el afán en el trabajo y en su formación, que debe ser cuanto más amplia y profunda mejor, pues de ella dependerá también su futuro. Deben avanzar en sus conocimientos, constancia y no tener miedo al trabajo y al avance en su formación”.

La formación no tiene edad y Francisco Morales así lo afirma, siempre y cuando existan las facultades. “Aun a mi avanzada edad sigo instruyéndome y formándome, aunque los avances tecnológicos en ciertas ocasiones me sobrepasan. He intento por otra parte continuar aconsejando y transmitiendo mi experiencia a los que me rodean”.

Por último quiso dar una serie de consejos a los nuevos docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y las experiencias vitales de los alumnos. “Yo quisiera transmitir al profesorado actual que si es posible, unan toda su formación y preparación técnica con alguna experiencia real de la vida de las empresas, porque así su enseñanza será más completa y provechosa para sus alumnos, aunque comprendo que la estructura y normativa actual pueda dificultarlo en gran medida”.