“Yo no hago nada sola: todo se consigue con trabajo en grupo”

Activa, sociable y comprometida, la delegada de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, Lourdes Riquelme, apunta a que su trabajo es ser "hacer de enlace en todo momento". Ella representa a una delegación de 32 personas con las que canaliza los problemas, las quejar, las incertidumbres y, por supuesto, las aportaciones. "Por simplificar", intenta, "hago de mediadora tanto con el Decanato, como con la Junta de Facultad (órgano académico en el que se decide el calendario de exámenes, los horarios, etc) y, por supuesto, con los alumnos".

Lourdes apunta a que una de las actividades más positivas que le permite su trabajo es colaborar en iniciativas, como son los certámenes y eventos que los estudiantes (con la ayuda ineludible de Decanato) incentivan y desarrollan.

Esta apasionada de su trabajo, que alcanzó su puesto de manera democrática, explica que cada año, hay elecciones para el cargo que ella ocupa. "La universidad es como un microestado", bromea. Eso sí, para ser Delegado de Centro es necesario que, durante los años previos, se haya sido Delegada de Clase, Claustral y miembro de la Junta de Facultad. Lamenta que no son muchas las personas que optan por ocupar este puesto, ya que, desde fuera, se ve que es un desempeño de gran actividad. "Realmente, no es necesario hacer todo lo que yo hago, es solo que a mí me gusta, y no salgo de una cuando ya me he metido en otra", comenta jovial Lourdes.

"Puedes ayudar a muchas personas haciendo lo que yo hago, porque la forma de cambiar las cosas es, siempre, desde dentro", declara para añadir que todo el mundo debería ocupar esos puestos, más aún cuando se encuentran plenamente abiertos al estudiantado. Y es que, además de sus tareas, Lourdes se está enfocando en formar a los posibles candidatos a su puesto ya que, según declara, "creo en el relevo generacional", motivo por el que no tiene intención de continuar en su desempeño más allá del siguiente curso.

Asegura que uno de los periodos más duros que ha pasado en su trabajo ha sido la pandemia por Covid-19, una circunstancia que llevó a "horas de reunión" en la que los Delegados de Centro defendieron, entre otras cosas, una actividad tan simple como que los estudiantes tienen derecho a ver sus exámenes, a tener una revisión como la que acostumbraban. "Nuestro trabajo se basó en leer mucha normativa y debatir; acercar posturas para preservar el derecho de los estudiantes".

Pasado el tiempo, manifiesta que la experiencia, en general, terminó siendo muy positiva, ya que consiguieron desarrollar muchos acuerdos y llegar a buen puerto en la mayoría de casos. "Una de las circunstancias más complejas que nos encontramos fue que muchos estudiantes no tenían acceso a ordenadores". "Nos creemos que todo el mundo tiene un ordenador, y no. No todas las familias tienen la capacidad adquisitiva para tener ordenadores e Internet en sus hogares", denuncia. "Pudimos solventar esta situación, como tantas otras, gracias al trabajo de todos y al entendimiento mutuo", hace especial hincapié Lourdes Requelme, quien asegura que ella no hace nada sola, sino que tiene un gran equipo que la respalda.

Defensa de la Educación Pública

Lourdes Requelme es una defensora acérrima de la Educación Pública. "Sin Educación Pública no hay futuro, y esa es la verdad", declara de forma contundente.

"Si existen las universidades privadas, las familias pudientes llevarán ahí a sus hijos, y será también ahí donde se depositen todos los recursos. De esta forma, las familiar que no pueden asumir un coste tan elevado como son las matrículas en la educación privada, van a quedarse en la pública con escasez de recursos". La lógica es simple: para qué invertir en la universidad pública, si las personas que tienen dinero van a meter a sus hijos en la privada y, además, van a fichar a los profesores de la pública para llevárselos.

Y es que, tal y como comenta, si todo el dinero está destinado a la privada (porque las personas que ahí estudian pueden permitírselo), las condiciones en la que los alumnos estudian en la modalidad pública, cada vez se ven más afectadas a todos los niveles: espacios de trabajo, infraestructuras, herramientas digitales, etc.

Todo ello por no mencionar el tema de los máster privados donde, en realidad, "lo que el estudiante está haciendo es comprar una entrevista de trabajo". "Es una forma desigual de acceder al mercado laboral, simplemente porque los que pueden pagarse un máster privado ya tienen, mínimo, una entrevista, mientras que los que no tienen recursos suficientes se ven en la necesidad de esforzarse por encima de sus posibilidades, de destacar a toda costa, para conseguir (cosa que no ocurre) tener las mismas oportunidades", concluye.