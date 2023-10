Ultimátum de Bruselas a Elon Musk por los bulos, vídeos terroristas y otros contenidos ilegales en X (Twitter) tras los ataques de Hamás

La Comisión Europea ha dado un ultimátum al propietario de X (antigua Twitter), Elon Musk, para que le informe de las medidas que está aplicando la empresa para eliminar el "contenido terrorista" e "ilegal" que según Bruselas circula en la red social sobre el ataque de Hamás a Israel el pasado sábado.

"Tras los ataques terroristas de Hamás contra Israel, tenemos indicios de que su plataforma se está utilizando para difundir contenido ilegal y desinformación en la UE", dice el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una carta enviada a Musk.

"Tenemos informes sobre contenido potencialmente ilegal que circula en sus servicios", añade Breton en la misiva, que publicó en su cuenta de X.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Imágenes falsas y manipuladas, incluso de videojuegos

En concreto, aseguró que medios de comunicación públicos y organizaciones de la sociedad civil informan "ampliamente" de que en la red social han aparecido imágenes falsas y manipuladas de conflictos armados que no están relacionados con la guerra entre Israel y Hamás, o de imágenes militares "que en realidad se originaron en videojuegos".

El comisario le recordó a Musk que la nueva ley de servicios digitales que acaba de entrar en vigor en la Unión Europea obliga a las grandes plataformas a eliminar el contenido ilegal, una medida que es "particularmente relevante cuando se trata de contenido violento y terrorista".

Y le instó a "poner en práctica medidas para abordar los riesgos para la seguridad pública".

"Dada la urgencia", Breton pidió además a Musk que se ponga en contacto con las autoridades policiales pertinentes y con Europol y defendió que Bruselas abra una investigación contra la empresa, que podría acabar en sanción si no toma las medidas que le pide el Ejecutivo comunitario.

Elon Musk pide a la CE que detalle de forma pública las supuestas "violaciones"

Por su parte, Musk respondió a las acusaciones de que su plataforma aloja "contenido terrorista" alegando que su empresa tiene un código "abierto y transparente" y pide a Bruselas que aclare a qué se refiere. "Nuestra política es que todo sea de código abierto y transparente, un enfoque que sé que la UE apoya", respondió Musk a la carta de Breton.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.Merci beaucoup. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

El millonario pidió además a la Comisión que enumere, de forma pública, las violaciones a las que hacen referencia para que todo el mundo pueda verlas. "No hay aquí pactos a puerta cerrada", explica.

Breton promociona en X su nueva cuenta en Bluesky

Mientras se producía el intercambio de tuits (en el que Breton ha llegado a decir a Musk que "es bien consciente de las denuncias tanto de usuarios como de autoridades sobre contenidos falsos y exaltación de la violencia"), el comisario europeo de Mercado Interior ha aprovechado la plataforma que compró el sudafricano para dar a conocer su nuevo perfil en Bluesky, una red social alternativa a Twitter cuya popularidad no para de crecer.

Bonjour!Even though the grass is not (always) greener on the other side, the sky is sometimes… bluer 🪁Let’s keep in touch! pic.twitter.com/nAwapdgd1h — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 11, 2023

"Aunque no (siempre) es la hierba más verde al otro lado, el cielo a veces es más azul. ¡Sigamos en contacto!", ha escrito el liberal francés para presentar su nueva cuenta en la plataforma creada por uno de los cofundadores de Twitter.