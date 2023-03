YouTube retira el veto a Trump, que podrá volver a subir contenidos

YouTube retiró este viernes el veto al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), quien había sido penalizado por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y anunció que el candidato a las primarias republicanas para las elecciones de 2024 "puede subir contenido nuevo".

"Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a una elección", indicó YouTube en un tuit.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election.