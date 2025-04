Amazon entra en la puja por Tik Tok con una oferta de última hora

Amazon ha irrumpido por sorpresa en la carrera por la adquisición de Tik Tok con una oferta dirigida a ByteDance, la empresa matriz china de la popular aplicación de vídeos cortos, según informa The New York Times. Una propuesta de última hora que llega unos días antes de que venza este sábado 5 de abril el plazo para una venta si no quiere enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos.

El gigante del comercio electrónico, fundado por el multimillonario Jeff Bezos, habría presentado una carta detallando su oferta dirigida al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick. Sin embargo, según fuentes citadas por el diario neoyorquino, las principales partes involucradas en las negociaciones "no parecen estar tomando en serio la oferta de Amazon". Por el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el valor económico de la propuesta y Amazon ha declinado hacer comentarios al respecto.

Esta inesperada oferta coincide con la próxima reunión que el presidente Donald Trump mantendrá con sus principales asesores en el Despacho Oval para analizar una propuesta que permitiría a los actuales inversores estadounidenses de Tik Tok tomar el control mayoritario de una versión independiente de la compañía. A esa reunión asistirán Vance y Lutnick, además del asesor de seguridad nacional Mike Waltz y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard.

Los plazos

Trump tiene hasta el sábado para encontrar un comprador para Tik Tok, tras haber emitido una orden ejecutiva que retrasaba la aplicación de una ley federal que prohibiría la aplicación en EEUU a menos que ByteDance se deshiciera de ella. El presidente podría optar por una nueva prórroga si el acuerdo no se concreta a tiempo.

Tanto el Congreso como el gobierno federal consideran que Tik Tok representa una amenaza para la seguridad nacional mientras China siga involucrada en sus operaciones. La aplicación cuenta actualmente con más de 170 millones de usuarios estadounidenses.

Tik Tok se ha convertido en un importante centro de compras minoristas, donde los influencers recomiendan productos a los usuarios. Aunque la compañía tiene su propia operación de comercio electrónico conocida como Tik Tok Shop, muchos creadores de contenido animan a sus seguidores a comprar productos en Amazon, que les ofrece una comisión por las transacciones.

Posibles formatos de la operación

Según diversas fuentes, los actuales inversores estadounidenses en ByteDance (Susquehanna, KKR, General Atlantic y Coatue) buscan adquirir mayores participaciones como parte de la transferencia propuesta. Oracle, que ya funciona como socio clave de computación en la nube de Tik Tok, podría asumir un papel más relevante para garantizar que su algoritmo esté a salvo de manipulaciones y gestionar los datos de los usuarios estadounidenses.

También se ha contactado con nuevos inversores potenciales, como la firma de capital riesgo tecnológico Andreessen Horowitz y Blackstone Group, que podrían contribuir al acuerdo y ayudar a comprar la participación de los inversores chinos, según el Financial Times. Se espera que el precio de venta de la red social alcance al menos los 40.000 millones de dólares, aunque algunas estimaciones sitúan el valor de las operaciones estadounidenses en más de 60.000 millones.

El conflicto

La polémica en torno a Tik Tok comenzó en agosto de 2020, cuando Trump, durante su primer mandato, firmó una orden ejecutiva para prohibir las transacciones con ByteDance. Un mes después, su administración intentó forzar la venta de las operaciones estadounidenses de Tik Tok a una empresa con sede en EEUU, con Microsoft, Oracle y Walmart como principales candidatos. Un juez estadounidense bloqueó temporalmente esa orden ejecutiva.

En abril de 2024, el Senado aprobó un proyecto de ley que exigía la venta o prohibición de Tik Tok, que posteriormente fue firmado por Joe Biden. En respuesta, Tik Tok demandó al gobierno estadounidense, cuestionando la constitucionalidad de la prohibición y argumentando que la aplicación y sus usuarios estadounidenses estaban viendo violados sus derechos de la Primera Enmienda.

El 20 de enero de 2025, tras su regreso a la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva que posponía la prohibición de Tik Tok durante 75 días. Esta prórroga proporcionaba a la aplicación más tiempo para vender una participación en la plataforma o llegar a un acuerdo con el actual presidente, cuyo objetivo es alcanzar una propiedad del 50-50 entre ByteDance y una empresa estadounidense.

Obstáculos para cerrar el acuerdo

Para cerrar un acuerdo, Trump necesitaría convencer a los críticos de Tik Tok en el Congreso de que la operación aborda eficazmente las preocupaciones de seguridad nacional. La ley aprobada por el Congreso requiere la desinversión total del control chino sobre Tik Tok.

El presidente también necesitaría la aprobación del Gobierno chino, que inicialmente prometió luchar contra cualquier venta forzosa, pero recientemente ha suavizado su postura. Trump ha sugerido la posibilidad de ofrecer a China algunas concesiones en materia de aranceles a cambio de un acuerdo sobre la red social.

A principios de marzo, Trump indicó a los periodistas que su Administración estaba en conversaciones con cuatro grupos interesados en adquirir la plataforma. Hace solo unos días añadía que la decisión dependía solamente de él.