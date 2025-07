Análisis: Probamos el robot aspirador Eureka J15 Max Ultra, uno de los más completos del mercado

En un mercado donde la mayoría de robots aspiradores apuestan por la clásica forma circular, el Eureka J15 Max Ultra irrumpe con un diseño más cuadrado, con esquinas redondeadas que permiten un acceso más eficaz a rincones y bordes.

Su aspecto no es la única diferencia: este modelo combina navegación por cámara, reconocimiento avanzado de objetos y una base que no solo vacía el depósito, sino que también lava la mopa con agua caliente y la seca con aire.

La propuesta de Eureka busca seducir al usuario que busca un sistema de limpieza integral, cómodo y casi totalmente autónomo, sin renunciar a funciones avanzadas como el control por videollamada o el fregado adaptativo. Todo ello, bajo una apariencia sobria y compacta que encaja con discreción en cualquier hogar.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

La historia detrás de Eureka

Aunque puede que el nombre no les suene demasiado a los consumidores españoles, Eureka tiene una historia centenaria.

Fundada en 1909 por Fred Wardell en Detroit (Estados Unidos), a lo largo de su historia ha sido reconocida por innovación y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. De hecho, casi recién nacida ya recibió el Gran Premio en la Exposición Internacional de San Francisco de 1915. A lo largo de las siguientes décadas siguió revolucionando no solo el sector de los aspiradores: en los años 60 creó una batería térmica para la NASA y el primer coche eléctrico estadounidense.

Fue adquirida por Electrolux en 1974 y desde 2016 forma parte del grupo Midea. Pero el cambio de propietarios no les ha hecho renunciar al lema al que se han mantenido fiel desde sus inicios: diseñar herramientas para "manejar el caos de la vida diaria", con soluciones prácticas y efectivas para la vida real.

En el caso de su gama de robots aspiradores, esa promesa de simplificar el día a día tiene un objetivo claro: la limpieza doméstica. Y esa "vida real" se refiere a todo tipo de hogares, tanto a los que tienen niños, mascotas, alfombras, suelos mixtos o todo ello y, sobre todo, poco tiempo para limpiar.

Tras esta breve introducción de una marca con la que muchos quizás no estén familiarizados, vamos de lleno al último robot aspirador que han puesto a la venta en España: el Eureka J15 Max Ultra. Aunque tiene otras muchas tecnologías destacadas, la más sobresaliente es la llamada Intelliview AI 2.0, que le permite hacer algo que no es fácil para los dispositivos de este tipo: detectar líquidos transparentes o que se confunden con el entorno (algo que a veces hasta a los humanos se nos resiste). Así lo hace:

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra - Limpieza de líquidos

IntelliView AI 2.0 y otras tecnologías destacadas IntelliView AI 2.0 es un gran avance para que los robots aspiradores puedan detectar y manejar diferentes tipos de suciedad y obstáculos. Esta versión mejorada de IntelliView AI, que ya permitía identificar obstáculos y clasificar tipos de suciedad para ajustar su modo de limpieza, va más allá: detecta líquidos transparentes y aquellos con colores similares al suelo. IntelliView AI 2.0 combina un sensor óptico sensible a infrarrojos con un sensor de visión FHD. Este sistema permite al robot generar dos tipos de vistas en tiempo real que el algoritmo de IA procesa también en tiempo real para ajustar el modo de limpieza. Esta tecnología se basa en principios ópticos avanzados. El sistema de infrarrojos utilizado en IntelliView AI 2.0 bloquea la interferencia de la luz ambiental. Al emitir luz infrarroja y captar cómo esa luz se refleja en las superficies, el sensor óptico puede discernir la estructura de la superficie de los objetos con precisión, lo que permite al robot identificar líquidos transparentes y otros obstáculos que podrían pasar desapercibidos. Otros beneficios de IntelliView AI 2.0 Detección mejorada de alfombras: El robot puede reconocer una amplia gama de tipos de alfombras, ajustando su modo de limpieza.

El robot puede reconocer una amplia gama de tipos de alfombras, ajustando su modo de limpieza. Interacción con mascotas: Con su sensor de visión FHD, mejora la claridad de los vídeos de mascotas y ofrece funciones como la búsqueda de mascotas. Otras tecnologías Potencia de succión: 22.000 Pa. Gracias a su estructura de ventilador de aluminio, el J15 Max Ultra ofrece limpieza profunda en alfombras y grietas, con una tasa de eliminación de residuos del 99%.

22.000 Pa. Gracias a su estructura de ventilador de aluminio, el J15 Max Ultra ofrece limpieza profunda en alfombras y grietas, con una tasa de eliminación de residuos del 99%. Tecnología FlexiRazor: Diseñada para cortar el pelo enredado en el cepillo principal, reduciendo el enredo en un 99%.

Diseñada para cortar el pelo enredado en el cepillo principal, reduciendo el enredo en un 99%. Cepillo lateral DragonClaw: Con diseño en forma de V, mejora la eficiencia en la eliminación de polvo y evita que el cabello se enrede.

Con diseño en forma de V, mejora la eficiencia en la eliminación de polvo y evita que el cabello se enrede. Tecnología SweepExtend: Extiende el cepillo lateral para una limpieza más efectiva en bordes y esquinas.

Extiende el cepillo lateral para una limpieza más efectiva en bordes y esquinas. Tecnología ObstaCross: Permite al robot superar obstáculos de hasta 3.3 cm y navegar por umbrales complejos de hasta 4,5 cm.

Permite al robot superar obstáculos de hasta 3.3 cm y navegar por umbrales complejos de hasta 4,5 cm. Sistema de fregado ScrubExtend: Cobertura del 100% en bordes y esquinas, aplicando una presión hacia abajo de 8 N para una limpieza profunda y duradera, con un diseño flexible que protege tanto el motor como los muebles.

Cobertura del 100% en bordes y esquinas, aplicando una presión hacia abajo de 8 N para una limpieza profunda y duradera, con un diseño flexible que protege tanto el motor como los muebles. Estación base: Limpia automáticamente el robot y la bandeja de la base, recogiendo los residuos en una bolsa de polvo.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

Así es el Eureka J15 Max Ultra

Ahora sí, vamos al robot. Y lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja, antes incluso de encenderlo es su forma: más cuadrada que circular (como suele ser la norma en otras marcas), con líneas rectas y esquinas suavemente redondeadas.

Este diseño no solo es estético, sino también funcional. Le permite acercarse mejor a los bordes de las paredes y a las esquinas, una tarea en la que muchos modelos redondos tienen dificultades.

En la parte superior destaca la lente de la cámara RGB para la navegación, así como un botón de encendido y retorno a la base.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

Tecnología

Como hemos destacado más arriba, el J15 Max Ultra llega donde otros no llegan. Su sistema ScrubExtend combina un cepillo lateral extensible con una doble mopa circular también extensible, lo que le permite acceder a bordes y esquinas complejas apurando al máximo los espacios.

A esto se suma una capacidad de succión de 22.000 Pa, una cifra que lo sitúa en la parte alta del mercado y que garantiza una recogida eficaz tanto de polvo fino como de restos más pesados o pelos de mascotas, tanto en suelos duros como en alfombras de pelo corto.

Otro de sus grandes atractivos es su capacidad para detectar y adaptarse a distintos tipos de suciedad, incluyendo, como hemos visto, líquidos transparentes, un tipo de residuo que muchos competidores simplemente ignoran. Esta sensibilidad, gracias a IntelliView AI 2.0 y su sistema de visión dual (visión RGB más infrarrojos) le permite abordar los derrames sin esparcirlos ni comprometer otras zonas limpias, así como identificar y evitar obstáculos de forma efectiva y adaptativa en tiempo real.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

Las pruebas se han realizado en un domicilio particular.

Navegación avanzada

Para navegar y mapear el entorno que debe limpiar, el robot está equipado con un sistema de mapeo y localización simultáneos (SLAM) basado en Lidar, que le permite crear mapas detallados del hogar y navegar de manera inteligente.

Durante las sesiones de limpieza, el robot mapea el espacio con precisión y rapidez, reconociendo estancias y trazando rutas optimizadas. Su inteligencia artificial le permite ajustar el recorrido en función del tipo de suelo o del nivel de suciedad detectado, y su comportamiento es ágil incluso en entornos con muchos muebles.

Además, no necesita luz para navegar por casa gracias al LED frontal que ilumina ligeramente el camino si hay poca luz, sin resultar molesto.

Y, gracias a ObstaCross, puede superar obstáculos de hasta 3,3 cm de altura, lo que le permite transitar sin problemas entre alfombras gruesas, umbrales o desniveles en el suelo. Para hogares con animales, el sistema FlexiRazor evita que los pelos largos se enreden en los rodillos del cepillo.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

Una estación base que lo hace todo

La base de carga del J15 Max Ultra merece casi otro artículo propio. Es una estación multifunción, de vaciado y autolimpieza, con dos tanques separados para el agua limpia y el agua sucia, que lava la mopa con agua caliente, la seca con aire caliente y vacía automáticamente el depósito de polvo en una bolsa de gran capacidad, para almacenar la suciedad recogida durante semanas, por lo que podemos olvidarnos de todo lo relacionado con el mantenimiento del robot durante mucho tiempo.

El lavado con agua caliente ayuda a eliminar residuos grasos y bacterias, mientras que el secado con aire evita malos olores y la proliferación de hongos. El vaciado automático también permite mantener un entorno más higiénico y reduce el contacto con el polvo.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

La app de Eureka

Más allá del hardware, una de las grandes fortalezas del J15 Max Ultra es su aplicación móvil, que actúa como centro de operaciones remoto, con un alto grado de personalización y una cantidad de opciones casi apabullante que bien merece dedicarle un rato para configurar el robot de acuerdo a nuestras preferencias y necesidades.

Disponible para Android y iOS, desde ella es posible consultar mapas interactivos por habitaciones, programar limpiezas, establecer zonas prohibidas o seleccionar el nivel de succión y fregado.

La interfaz es clara y permite configurar perfiles diferentes según las necesidades del hogar: desde una limpieza completa diaria hasta pasadas rápidas por zonas concretas.

Una función interesante es la posibilidad de acceder remotamente al robot mediante videollamada. Gracias a la cámara frontal, podemos ver lo que ve el robot en tiempo real y moverlo manualmente por la casa como si fuese una pequeña cámara móvil. Puede ser útil para comprobar que todo está en orden en el hogar durante una ausencia, para interactuar con mascotas o incluso para darle un susto a nuestra pareja (y también en esto el funcionamiento es impecable).

La app también avisa cuando es necesario reponer el agua limpia, vaciar el depósito de suciedad o cambiar el paño de fregado. Todo está pensado para reducir al mínimo la intervención manual sin perder el control del proceso.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra - Aplicación Eureka / Susana C. Gómez

Hay muchas más opciones en la aplicación (las hemos recogido en esta galería), pero aquí solo destacaremos algunas de ellas:

Funcionalidades principales

Programación de limpiezas: permite establecer rutinas diarias o semanales por franjas horarias. Ideal para mantener la casa limpia incluso cuando no estamos.

permite establecer rutinas diarias o semanales por franjas horarias. Ideal para mantener la casa limpia incluso cuando no estamos. Gestión de mapas por plantas: la app permite crear y editar mapas para viviendas de varios niveles, asignando zonas específicas para limpiar o evitar.

la app permite crear y editar mapas para viviendas de varios niveles, asignando zonas específicas para limpiar o evitar. Edición de habitaciones , tipo de suelo y posibilidad de añadir muebles.

, tipo de suelo y posibilidad de añadir muebles. Zonas restringidas y priorizadas: es posible marcar áreas donde el robot no debe entrar (como zonas con cables o juguetes), o bien definir zonas de limpieza intensiva.

Modos especializados

Modo inteligente: el robot adapta potencia y recorrido según el tipo de suelo.

el robot adapta potencia y recorrido según el tipo de suelo. Modo mascotas: aumenta la potencia y hace pasadas adicionales en zonas con mayor tránsito animal.

aumenta la potencia y hace pasadas adicionales en zonas con mayor tránsito animal. Modo alfombra: ajusta el patrón de limpieza y la succión para extraer suciedad incrustada.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra - Aplicación Eureka / Susana C. Gómez

Funciones avanzadas y control remoto

Videovigilancia en tiempo real: gracias a su cámara HD integrada, podemos ver qué pasa en casa en cualquier momento e incluso realizar videollamadas.

gracias a su cámara HD integrada, podemos ver qué pasa en casa en cualquier momento e incluso realizar videollamadas. Modo No Molestar y bloqueo para niños: para evitar interrupciones o un uso accidental del dispositivo.

para evitar interrupciones o un uso accidental del dispositivo. Notificaciones de mantenimiento: la app avisa cuando es necesario reemplazar cepillos, filtros o mopas.

la app avisa cuando es necesario reemplazar cepillos, filtros o mopas. Alertas de seguridad: en caso de desniveles o problemas durante la limpieza, el robot se detiene y envía una notificación inmediata.

en caso de desniveles o problemas durante la limpieza, el robot se detiene y envía una notificación inmediata. Detector de caídas: Si advierte que nosotros o un familiar nos hemos caído, envía una alerta.

En resumen, la aplicación convierte al J15 Max Ultra en algo más que un simple electrodoméstico: lo transforma en un asistente inteligente que aprende, se adapta y actúa con autonomía, ofreciendo control total desde cualquier lugar.

Experiencia de uso

En la práctica, el J15 Max Ultra se comporta como un dispositivo sólido y eficiente. Su navegación es fluida incluso en espacios complejos, rara vez se queda atascado y es capaz de retomar la limpieza exactamente donde la dejó tras una recarga. El nivel de ruido es contenido, incluso a máxima potencia, y la transición entre suelos duros y alfombras es prácticamente imperceptible.

La mopa deja el suelo perfecto y el secado posterior desde la base ayuda a mantenerla en condiciones óptimas.

Robot aspirador Eureka J15 Max Ultra / Susana C. Gómez

¿Merece la pena?

El Eureka J15 Max Ultra es un robot que lo tiene todo: diseño funcional, limpieza eficiente, navegación precisa y una base que se ocupa de las tareas menos agradables.

Su forma más cuadrada lo diferencia visualmente de la competencia, pero son sus capacidades inteligentes y su completa autonomía lo que lo convierten en una opción especialmente interesante para quienes buscan delegar la limpieza del hogar sin perder eficacia.

La evolución de este tipo de productos ha alcanzado un punto en el que la limpieza ya no consiste solo en aspirar o fregar, sino en saber decidir cómo, cuándo y dónde hacerlo. Y el Eureka J15 Max Ultra es un buen ejemplo de esa nueva generación: no solo limpia bien, sino que entiende mejor el entorno, se adapta en tiempo real y se cuida a sí mismo. No es la opción más económica, pero sí una de las más completas.

Precio y disponibilidad:

El Eureka J15 Max Ultra está disponible en España por un precio oficial de 1.199,99 euros en la web de la marca.

(*El dispositivo fue cedido por Eureka para su prueba)