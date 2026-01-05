Anker Innovations presenta sus novedades en CES 2026: desde robots aspiradores con ambientador hasta proyectores de cine en casa

Anker Innovations ha aprovechado el evento Pepcom Digital Experience, dentro del marco del CES 2026 de Las Vegas, para presentar una amplia gama de productos tecnológicos bajo sus tres marcas principales: Anker, Eufy y Soundcore.

La propuesta de este año destaca por la innovación en tres áreas clave: sistemas de carga inteligente que optimizan el rendimiento y cuidan la salud de las baterías, soluciones para el hogar conectado con capacidades de limpieza y seguridad avanzadas, y dispositivos de audio que exploran nuevos formatos de uso.

Entre los lanzamientos más llamativos figura el Robot Aspirador Eufy Omni S2, el primer modelo del mercado que incorpora un sistema de ambientador integrado, los auriculares Soundcore AeroFit 2 Pro, que combinan por primera vez diseño abierto con cancelación activa de ruido, y el proyector Soundcore Nebula X1 Pro, una estación de cine todo en uno valorada en 4.999 euros que incluye tecnología láser 4K y sonido Dolby Atmos 7.1.4.

Varios de estos productos han sido reconocidos en los CES 2026 Innovation Awards, lo que refleja el interés de la industria por estas propuestas.

Anker: cargadores inteligentes que cuidan las baterías

La marca Anker ha centrado sus novedades en una nueva generación de cargadores que incorporan reconocimiento inteligente de dispositivos, interfaces visuales y tecnologías como la carga inalámbrica Qi2 de 25 W y el sistema de protección ActiveShield 5.0. El objetivo es claro: ofrecer mayor velocidad y eficiencia en la carga, al tiempo que se prolonga la vida útil de las baterías de los dispositivos conectados.

Anker Nano Charger (45 W)

El protagonista de esta línea es el Anker Nano Charger de 45 W con pantalla inteligente y diseño plegable a 180 grados. Este cargador compacto, un 47% más pequeño que el modelo original de 30 W pero con un 50% más de potencia, es capaz de identificar automáticamente el modelo de iPhone conectado en cuestión de segundos para ofrecer una carga personalizada.

Su principal innovación reside en el Modo Cuidado, certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en 5 grados centígrados respecto a otros cargadores de la misma potencia, contribuyendo así a preservar la salud de la batería a largo plazo.

La pantalla integrada muestra información en tiempo real sobre la potencia y la temperatura durante el proceso de carga, algo que puede resultar especialmente útil para usuarios que buscan controlar estos parámetros.

Anker Prime Wireless Charging Station (3 en 1)

En el apartado de carga inalámbrica, Anker ha presentado la Prime Wireless Charging Station 3 en 1 con tecnología MagGo, que ofrece hasta 25 W de carga Qi2 para iPhone en un diseño ultracompacto y plegable.

El sistema de refrigeración AirCool integrado garantiza una carga estable incluso cuando se conectan varios dispositivos simultáneamente, evitando las pérdidas de eficiencia que suelen producirse por sobrecalentamiento.

Para entornos de trabajo, la compañía ha desarrollado dos soluciones orientadas a la productividad.

La Anker Nano Power Strip 10 en 1 con capacidad de 70 W permite cargar múltiples dispositivos desde cualquiera de sus puertos USB-C, incorporando protección contra sobretensiones de 1500J y un sistema de pinza para fijación en escritorios.

Anker Nano Docking Station (13 en 1)

Por su parte, la Anker Nano Docking Station 13 en 1 es la primera base de la marca con un hub extraíble 6 en 1, compatible con configuraciones de triple pantalla hasta resolución 4K, carga upstream de hasta 100 W y transferencia de datos a 10 Gbps.

Eufy: limpieza inteligente y seguridad para el hogar

La marca eufy, especializada en soluciones para el hogar inteligente, ha puesto el foco en dos categorías: robots aspiradores y sistemas de videovigilancia.

El Robot Aspirador Eufy Omni S2, galardonado en los CES 2026 Innovation Awards, es un paso adelante en la automatización de la limpieza doméstica, con tecnología de fregado HydroJet y una potente succión AeroTurbo de 30 kilopascales, cifras que lo sitúan entre los más potentes de su categoría.

La principal novedad del Omni S2 reside en la inteligencia artificial CleanMind, capaz de identificar tipos de suelo y distribución de habitaciones para ajustar automáticamente el modo de limpieza, la potencia de succión, la fuerza de fregado y la altura de las ruedas.

Robot Aspirador Eufy Omni S2

Esta adaptación dinámica busca optimizar el resultado en cada superficie sin intervención del usuario. Además, el dispositivo genera una solución de ácido hipocloroso y ozono directamente en su depósito, logrando una reducción de gérmenes de hasta el 99,99%, según datos del fabricante.

Pero la característica más distintiva del Omni S2 es su sistema de ambientador integrado, una novedad en el mercado. El dispositivo incluye tres fragancias intercambiables que se dispersan durante el proceso de limpieza, ofreciendo lo que la compañía denomina "una experiencia de aromaterapia" en todo el hogar.

En el apartado de seguridad, Eufy ha presentado el Video Doorbell S4, un timbre con cámara que utiliza la tecnología OmniTrack para detectar y seguir automáticamente a personas, ajustando el zoom para mantener siempre en el encuadre a mensajeros o visitantes.

El dispositivo ofrece un campo de visión panorámico de 180 grados tanto en horizontal como en vertical, junto con una cámara de resolución 3K que permite vigilancia nítida hasta 8 metros de distancia.

Eufy Solar Wall Light Cam S4

Completa la oferta de seguridad la Eufy Solar Wall Light Cam S4, una cámara con foco integrado que destaca por su visión nocturna en color 4K gracias a una lente F1.6 que captura imágenes con alta claridad incluso en condiciones de poca luz. La cámara puede ajustarse verticalmente hasta 45 grados para eliminar puntos ciegos en la vigilancia.

El dispositivo incorpora un panel solar extraíble de 2 W y una batería de 10.000 mAh, lo que permite instalación flexible sin necesidad de cableado y autonomía continua, además de varios modos de iluminación.

Soundcore: nuevos formatos en audio y entretenimiento

La marca Soundcore ha presentado una propuesta diversa que abarca desde auriculares hasta proyectores, pasando por altavoces portátiles y grabadoras inteligentes.

Auriculares Soundcore Aerofit 2 Pro

El producto más innovador de esta línea son los AeroFit 2 Pro, también galardonados en los CES Innovation Awards, los primeros auriculares de doble formato, un concepto que implica que pueden utilizarse con su diseño abierto, que permite escuchar música sin aislar completamente del entorno, o activar la cancelación activa de ruido cuando se necesita concentración en ambientes ruidosos.

Es un enfoque que responde a una demanda real de usuarios que actualmente se ven obligados a elegir entre dos tipos de auriculares diferentes según la situación.

Soundcore Work Grabadora de Voz con IA

En el segmento de dispositivos para productividad, Soundcore mostró la Work Grabadora de Voz con IA, ya disponible en España. Este dispositivo compacto con diseño tipo clip permite grabar, transcribir y resumir conversaciones al instante en más de 100 idiomas, además de traducirlas.

Según el fabricante, ofrece hasta 32 horas de grabación continua, transcripción automática con un 97% de precisión y plantillas personalizables para generar resúmenes. La seguridad de los datos se garantiza mediante cifrado AES-256 y almacenamiento en la nube.

Para los amantes del sueño de calidad, Soundcore ha desarrollado los Sleep A30 Special, unos auriculares específicamente diseñados para dormir que incorporan un sistema triple de reducción de ruido que combina cancelación activa, aislamiento pasivo y tecnología adaptativa para enmascarar ronquidos, reduciendo las interrupciones del sueño en múltiples frecuencias.

Auriculares Soundcore Sleep A30 Special

En colaboración con la aplicación de meditación Calm, los auriculares permiten acceder a contenido exclusivo de Historias para Dormir directamente desde la app de Soundcore.

En el apartado de audio portátil, la compañía ha presentado el altavoz Boom Go 3i, un dispositivo del tamaño de la palma de la mano con sonido de 15 W, hasta 22 horas de autonomía, protección IP68 contra agua y polvo para uso en exteriores, y un sistema de correa de doble modo que facilita su transporte.

Sin duda, el producto más espectacular de Soundcore es el proyector Nebula X1 Pro, una estación de cine móvil todo en uno que supone una apuesta ambiciosa por el entretenimiento doméstico de alta gama.

Este dispositivo integra un proyector triple láser 4K de 3.500 lúmenes ANSI, un sistema de sonido inalámbrico 7.1.4 certificado por Dolby Atmos, dos micrófonos inalámbricos y configuración automática con adaptación espacial mediante inteligencia artificial.

Soundcore Nebula X1 Pro, una estación de cine móvil

La combinación de estos elementos en un único producto busca eliminar la complejidad de montar un sistema de cine en casa tradicional.

El X1 Pro, que previamente se lanzó en Kickstarter, estará disponible en España a partir de febrero por 4.999 euros. Soundcore ofrecerá además un pack que incluye una pantalla hinchable de 200 pulgadas y un inflador inalámbrico capaz de montarla en solo cinco minutos.

Por último, Soundcore ha presentado el proyector portátil Nebula P1i, un modelo más accesible con diseño abatible, altavoces ajustables, resolución 1080p y soporte oficial para Netflix y Google TV.