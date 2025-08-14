Consejos para proteger tu móvil del calor este verano

En plena ola de calor, es fundamental prestar atención al cuidado de nuestros dispositivos móviles. Un smartphone sobrecalentado no solo puede experimentar un rendimiento deficiente, sino que también puede acortar la vida útil de componentes esenciales, como la batería.

Aquí van cinco consejos clave recopilados por OnePlus, tras el lanzamiento del OnePlus Nord 5, para ayudarnos a evitar este verano el sobrecalentamiento de nuestros smartphones y garantizar un funcionamiento óptimo.

Mantén el teléfono alejado del sol y del interior del coche

Aunque puede parecer tentador dejar el smartphone sobre una toalla al sol o en el interior de un coche, estas prácticas pueden ser perjudiciales.

La exposición directa a la luz solar y las altas temperaturas dentro de un vehículo pueden dificultar la disipación del calor generado por el dispositivo.

Eso no solo eleva la temperatura del smartphone rápidamente, sino que también puede afectar su rendimiento y, a largo plazo, dañar componentes internos.

Consejo adicional: Si necesitas dejar el teléfono en el coche, intenta colocarlo en un lugar más fresco, como el maletero, y cubierto con una toalla o prenda que lo proteja del sol. Además, siempre que sea posible, lleva el dispositivo contigo.

Baja el brillo de la pantalla

Aumentar el brillo de la pantalla puede parecer una solución para mejorar la visibilidad bajo la luz solar, pero es importante recordar que la pantalla es uno de los componentes que más energía consume.

Al reducir el brillo, no solo se disminuye el consumo energético, sino que también se genera menos calor.

Activar el modo de brillo automático puede ser una buena opción, ya que ajusta la luminosidad según las condiciones de luz ambiental.

Consejo adicional: Considera utilizar un filtro de luz azul o un modo oscuro, que no solo puede ayudar a reducir el consumo de energía, sino que también es más cómodo para la vista en condiciones de luz intensa.

Cierra las aplicaciones que no estés usando

Tener múltiples aplicaciones abiertas en segundo plano puede hacer que el smartphone trabaje más de lo necesario, lo que a su vez genera más calor.

Al cerrar las aplicaciones que no se están utilizando, el dispositivo puede operar de manera más eficiente, utilizando núcleos de menor potencia y manteniéndose más fresco.

Esta práctica no solo ayuda a evitar el sobrecalentamiento, sino que también mejora la duración de la batería.

Consejo adicional: Utiliza herramientas de gestión de aplicaciones que te permitan identificar y cerrar aplicaciones que consumen muchos recursos. No solo optimiza el rendimiento, sino que también puede liberar espacio en la memoria.

Evita grabar vídeos largos o en alta calidad

La grabación de vídeos, especialmente en alta resolución, es una de las actividades que más calor genera en un smartphone.

Limitar la grabación de vídeos largos o en configuraciones de alta calidad durante los días calurosos puede ser una estrategia efectiva para prevenir el sobrecalentamiento.

Si es necesario grabar, considera hacerlo en sesiones cortas y permitir que el dispositivo se enfríe entre cada grabación.

Consejo adicional: Si deseas grabar vídeos de alta calidad, considera hacerlo en un entorno más fresco o en momentos del día cuando las temperaturas son más bajas, como temprano por la mañana o al atardecer.

Retira la funda, especialmente durante la carga

Los smartphones se enfrían de manera pasiva, disipando el calor principalmente a través de la parte trasera. Por lo tanto, es recomendable quitar la funda del dispositivo, especialmente durante la carga.

Apoyar el móvil sobre una superficie fresca y lisa también facilita una mejor refrigeración. Esta simple acción puede marcar una gran diferencia en la temperatura del dispositivo y contribuir a un rendimiento más eficiente.

Consejo adicional: Si utilizas una funda protectora, opta por materiales que favorezcan la disipación del calor, como silicona o TPU, en lugar de materiales más gruesos que retengan el calor.

Cuidar de nuestro smartphone durante el verano no solo mejora su rendimiento inmediato, sino que también prolonga la vida útil de sus componentes. Siguiendo estos consejos de OnePlus, podemos disfrutar de un dispositivo más rápido y fluido, incluso en los días más calurosos.

Mantener el smartphone en condiciones óptimas es esencial para aprovechar al máximo todas sus funcionalidades y garantizar una experiencia de usuario satisfactoria.

Además, un smartphone bien cuidado puede ofrecer un mejor rendimiento en tareas cotidianas, desde la navegación hasta la fotografía, lo que se traduce en una experiencia más placentera y eficiente.