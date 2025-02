El 45% de los españoles usaron inteligencia artificial generativa en 2024

Una nueva encuesta mundial de Ipsos y Google revela que las actitudes hacia la inteligencia artificial (IA) tienden a ser cada vez más positivas a medida que su uso se generaliza.

El estudio Our Life with AI: From innovation to application (Nuestra vida con IA: de la innovación a la aplicación) ha encuestado a 21.000 personas en 21 países, y ha desvelado que el uso de la IA en España ha aumentado en 2024 con respecto al año anterior y que el entusiasmo por su potencial supera ya a las preocupaciones.

Crece el uso de la IA generativa en España

En el último año, el 45% de las personas en España afirman haber utilizado IA generativa, frente al 35% de 2023, siendo la media actual en Europa del 42%.

El uso de la IA generativa varía y va más allá de la experimentación con la tecnología: la gente en España la utiliza no sólo para entretenerse, sino para apoyar su trabajo, sus proyectos personales y su educación.

Aumenta el optimismo ante la IA

En España, a medida que más personas usan la IA, el sentimiento positivo hacia ella crece y el entusiasmo por el potencial de la IA (51%) supera las preocupaciones (49%).

El año anterior, el entusiasmo en España era de un 46% y las preocupaciones llegaban a un 54%. Esos datos están alineados con los resultados globales, que evidencian cómo el uso mundial de la IA ha aumentado hasta el 48% y que el entusiasmo supera (con un 57% frente a un 50% en 2023 ) a las preocupaciones (con un 43% frente a un 50% en 2023).

Además, un mayor número de personas de España respecto al año anterior cree que la IA cambiará la economía de forma positiva (del 30% al 37%), y también más creen que el impacto de la IA en los puestos de trabajo y las industrias en los próximos 5 años será positivo (del 48% al 54%).

Las creencias sobre la interrupción del empleo son más bajas que el año pasado y sólo el 12% espera tener que buscar un nuevo rol como resultado de la IA (por debajo del 17% obtenido en 2023).

La oportunidad de la IA para lograr avances científicos y médicos

La población española está más entusiasmada con la capacidad de la IA para beneficiar a la sociedad impulsando los avances científicos y sanitarios: siete de cada diez esperan que la IA tenga un impacto positivo en la ciencia (69%) y la medicina (75%).

La IA se considera una herramienta de crecimiento personal y profesional

Personal y profesionalmente, las personas creen que la IA les beneficiará y están interesadas en explorar aplicaciones de IA que puedan ayudarles a comunicarse, pensar y ejecutar mejor.

Por ejemplo, el 60% de los encuestados españoles afirma estar entusiasmado con el uso de la IA para la asistencia personal, como las compras online, la planificación de horarios o la organización de viajes.

Profesionalmente, más de la mitad (64%) de los usuarios de la IA en España la utilizan en el trabajo, no sólo para redactar correos electrónicos, sino para la resolución de problemas (77%), para hacer lluvia de ideas (74%), resumir documentos largos o analizar información compleja (72%).

Además, ven a la IA no solo como una herramienta que les ayudará a ser más productivos, sino también a operar a un nivel más alto y estratégico. Entre las aplicaciones de la IA más importantes para la fuerza laboral, 81% priorizan el uso de la IA para ayudar a las personas a utilizar datos o sistemas complejos y el 80% para promover la resolución de problemas empresariales.

Prevalece el sentimiento favorable a la innovación

Con un mayor optimismo, la gente está más abierta a un entorno favorable a la innovación para aprovechar plenamente las oportunidades de la IA. Los españoles creen que es más importante fomentar los avances en ciencia, medicina y otros campos con la innovación en IA (55%) que proteger a las industrias potencialmente afectadas mediante la regulación (45%).

Lino Cattaruzzi, director general de Google España y Portugal, explica que “la IA está empezando a hacer magia a gran escala, facilitando y mejorando la vida de las personas. Los resultados de la encuesta muestran que, cuantas más personas utilizan estas herramientas, más entusiasmadas están con las posibilidades y con los avances personales, profesionales y científicos que están en camino”.