Google lanza una iniciativa para financiar y ayudar a nuevos creadores de contenidos informativos

Cracovia (Polonia)/Google anunció este lunes el lanzamiento de una iniciativa, bautizada como Global News Gaps Project, destinada a financiar y ayudar a nuevos creadores de contenidos informativos que estén contribuyendo a cubrir "brechas" de información entre el público.

El vicepresidente del gigante tecnológico para las asociaciones globales de noticias, Jaffer Zaidi, confirmó el nacimiento de este programa durante una intervención ante el congreso organizado por la alianza mundial de medios y editores de noticias (WAN-IFRA) que se celebra en esta ciudad polaca desde el domingo.

Google está prestando mucha atención a una tendencia de futuro en el sector de la información que protagonizan "creadores emergentes de noticias", un grupo, dijo, muy variado, "pero particularmente relevante para los usuarios más jóvenes y en ciertas partes del mundo".

"No sabemos quiénes son, no sabemos cómo están realizando su trabajo, no sabemos por qué resuenan tanto entre algunos de los usuarios más jóvenes, pero es un área en la que hemos decidido invertir", confirmó.

"Ayudar a las personas a mantenerse informadas sobre las noticias que son importantes para ellas"

En un comunicado publicado simultáneamente, la multinacional explicó: "Ya sea un periodista en las redes sociales o una startup de noticias digitales, los proveedores emergentes de noticias están desempeñando un papel cada vez más relevante para ayudar a las personas a mantenerse informadas sobre las noticias que son importantes para ellas".

"Muchos" de estos creadores emergentes de noticias, añade la nota, "cubren temas y comunidades locales o lo hacen en un idioma en el que están infrainformadas -lo que se conoce a veces como brechas de noticias".

En Cracovia, el directivo de Google aseguró que en la iniciativa participará WAN-IFRA, la gran asociación profesional que agrupa a los principales actores del sector de los medios y la prensa a nivel global.

"Estamos muy entusiasmados con esta colaboración -que no estoy seguro si ya la hemos anunciado o si, técnicamente, la estoy anunciando yo aquí-, pero el proyecto Google News Gaps tiene como objetivo comprender este nuevo ecosistema y también desarrollar herramientas y recursos para ayudarlos a ser más responsables en su trabajo", dijo Zaidi.

"Ampliaremos algunos de nuestros programas existentes para apoyar a unos 300 de estos nuevos creadores, y vamos a hacer todo esto en asociación con WAN-IFRA, que también ofrecerá sus servicios de membresía a estos creadores", indicó.

Qué es el Proyecto Creadores de Noticias

Según explica Google en la web donde se pueden realizar las solicitudes para el programa, el Proyecto Creadores de Noticias es un esfuerzo de investigación dirigido por FT Strategies y apoyado por WAN-IFRA, como socio de la asociación de la industria, para profundizar en la comprensión de las noticias que operan principalmente en las redes sociales y las plataformas de vídeo.

El proyecto reunirá a un consejo asesor compuesto por expertos en información periodística, investigadores centrados en los creadores de noticias, organizaciones de noticias, asociaciones del sector y creadores.

La investigación identificará los factores que impulsan la sostenibilidad los creadores de noticias y generará un diagnóstico para ayudarles a orientar su crecimiento. Los resultados de estos informes se integrarán en el llamado Proyecto Oasis.

El Projecto Oasis

El Proyecto Oasis es un proyecto de investigación global sobre medios nativos digitales independientes dirigido por SembraMedia con el apoyo de Google News Initiative.

El objetivo es crear un directorio de medios global cuya primera versión se ha recopilado a partir de los directorios creados por SembraMedia en Europa e Hispanoamérica, AJOR en Brasil y LION Publishers en EEUU y Canadá.