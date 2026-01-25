Así es el Motorola Edge 70: diseño ultradelgado con inteligencia artificial práctica

Motorola plantea con el Edge 70 una propuesta clara: demostrar que un smartphone extremadamente delgado puede ofrecer prestaciones avanzadas. Es uno de los dispositivos más finos de su categoría, pero sin renunciar a resistencia, autonomía ni funciones inteligentes.

La apuesta de Motorola pasa por el equilibrio. No es el teléfono más potente, ni el más ambicioso en fotografía, pero sí uno de los más coherentes en cómo combina diseño, hardware y software para ofrecer una experiencia de uso fluida y cotidiana.

Hemos podido probarlo durante unas semanas y estas son algunas de sus características destacadas. Puedes leer aquí nuestro análisis completo del Motorola Edge 70, con pruebas exhaustivas de cámara, rendimiento, autonomía y todas las funciones de Moto AI.

Motorola Edge 70 / Susana C. Gómez

Un diseño que marca la diferencia

El perfil ultradelgado del Edge 70 no es solo estética. Motorola ha trabajado para que ese diseño no implique fragilidad: chasis de aluminio y cristal reforzado, protección Gorilla Glass en la pantalla y certificaciones IP68, IP69 y MIL-STD-810H que garantizan resistencia al polvo, el agua y condiciones adversas. El resultado es un teléfono ligero, cómodo de manejar y con acabados en tonos suaves desarrollados en colaboración con Pantone.

La pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz es uno de sus puntos fuertes. Ofrece imagen nítida, colores equilibrados, brillo elevado para exteriores y compatibilidad con HDR10+, situándose por encima de la media en su segmento. Los altavoces estéreo con Dolby Atmos completan una experiencia multimedia solvente.

Rendimiento y batería

El Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, garantiza un funcionamiento fluido en tareas diarias, multitarea y juegos, sin aspirar a competir con los procesadores de gama alta más potentes. La gestión térmica está bien resuelta, manteniendo temperaturas controladas incluso en un cuerpo tan delgado.

Motorola Edge 70 / Susana C. Gómez

Uno de los aspectos más destacados es la batería de 4.800 mAh con tecnología de silicio-carbono, que permite mayor densidad energética sin aumentar el grosor. En la práctica, supera con holgura una jornada completa de uso intensivo. La carga rápida de 68 W y la carga inalámbrica de 15 W añaden versatilidad en el día a día.

Inteligencia artificial orientada al uso real

El Edge 70 llega con Android 16 y Moto AI, el conjunto de funciones inteligentes de Motorola pensadas para facilitar tareas cotidianas sin complicar la experiencia. A diferencia de otros enfoques, la inteligencia artificial actúa de forma discreta, interviniendo cuando aporta valor pero sin alterar los flujos habituales del sistema.

Entre las herramientas más prácticas destacan Ponerme al día, que resume automáticamente notificaciones y mensajes pendientes para ofrecer una visión rápida de lo importante; Playlist Studio, que crea listas de reproducción personalizadas según el estado de ánimo o la actividad; y Prestar atención, que graba, transcribe y resume conversaciones o reuniones para evitar tomar notas manuales.

En fotografía, el sistema de triple cámara de 50 megapíxeles se apoya en funciones de IA como Action Shot, que optimiza parámetros para capturar sujetos en movimiento, o Group Shot, que combina exposiciones para asegurar que todos salgan bien en fotos grupales. El procesamiento automático ajusta exposición, color y reducción de ruido según la escena.

El software también incluye gestos clásicos de Motorola (Moto Actions) y Ready For, que permite usar el teléfono conectado a monitores o televisores como centro multimedia o escritorio ligero. Más sobre las funciones de Moto AI y los ajustes del teléfono, aquí.