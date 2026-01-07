Motorola redefine su gama alta y su ecosistema con nuevos dispositivos e IA ambiental en CES 2026

Motorola ha aprovechado CES 2026 para poner en escena una de sus presentaciones más ambiciosas de los últimos años. En el marco de Lenovo Tech World 2026, la compañía ha mostrado una hoja de ruta que combina nuevos dispositivos de gama alta, formatos de diseño inéditos en su catálogo y una apuesta decidida por la inteligencia artificial como capa transversal de todo su ecosistema.

El mensaje es claro: Motorola quiere reforzar su presencia en el segmento premium y, al mismo tiempo, redefinir cómo interactúan los usuarios con sus dispositivos en un entorno cada vez más conectado.

La presentación ha girado en torno a tres grandes ejes. Por un lado, el lanzamiento de nuevos smartphones flagship, entre ellos su primer plegable tipo fold (libro) y una nueva familia ultra-premium. Por otro, la consolidación de un ecosistema de accesorios y wearables bajo la marca Moto Things. Y, como hilo conductor, el anuncio de Qira, una plataforma de inteligencia artificial unificada desarrollada junto a Lenovo, que aspira a funcionar de manera continua y contextual en todos los dispositivos del grupo.

Un nuevo formato plegable: así es el Motorola Razr Fold

Una de las novedades más destacadas del evento ha sido la presentación del Motorola Razr Fold, el primer smartphone plegable tipo fold de la marca. Con este dispositivo, Motorola amplía su conocida familia Razr más allá del formato tipo concha y se adentra en el territorio de los plegables orientados a la productividad y al consumo de contenidos en pantalla grande.

Motorola Razr Fold

El Razr Fold combina una pantalla externa de 6,56 pulgadas, pensada para un uso cotidiano similar al de un smartphone tradicional, con una pantalla interna LTPO de 8,09 pulgadas y resolución 2K que se despliega al abrir el dispositivo.

Motorola ha puesto el acento en la versatilidad del formato, con interfaces adaptables, opciones avanzadas de multitarea y compatibilidad con el lápiz óptico Moto Pen Ultra, todo ello orientado tanto al trabajo como al entretenimiento.

La inteligencia artificial juega un papel relevante en la experiencia de uso, con funciones como Catch me up o Next Move, diseñadas para resumir información relevante y anticipar acciones según el contexto del usuario. Estas herramientas actúan de forma proactiva, permitiendo al dispositivo adelantarse a las necesidades del usuario mediante el análisis de patrones de uso y contexto, sin depender de aplicaciones específicas.

Motorola Razr Fold

En el apartado fotográfico, el Razr Fold incorpora un sistema de triple cámara trasera de 50 megapíxeles, con sensor principal, ultra gran angular/macro y teleobjetivo periscópico, además de cámaras dedicadas para el uso con el dispositivo cerrado y abierto. La fotografía computacional se apoya en algoritmos de inteligencia artificial que permiten un ajuste automático más preciso de escenas, una mejor gestión del HDR y avances en la grabación de vídeo, especialmente en condiciones de baja iluminación. Todo ello se complementa con tecnologías como Dolby Vision y estabilización avanzada para vídeo.

Motorola Signature: el debut de una familia ultra-premium

Junto al nuevo plegable, la marca estrena Motorola Signature, una nueva familia de smartphones concebida para situarse en la gama más alta de su catálogo. El primer dispositivo de esta serie se presenta como el modelo más sofisticado que ha creado la compañía hasta la fecha, tanto por diseño como por prestaciones y servicios asociados, marcando un punto de inflexión en la estrategia de posicionamiento de la marca.

Motorola Signature

Motorola Signature apuesta por un diseño ultradelgado con materiales premium, acabados inspirados en textiles como la sarga o el lino y colores seleccionados por Pantone. La ergonomía y la durabilidad han sido elementos clave en su desarrollo, con especial atención a los acabados resistentes y al uso creciente de materiales reciclados, en línea con los compromisos de sostenibilidad que Motorola viene destacando en los últimos años.

Más allá del aspecto estético, la compañía subraya su compromiso con una experiencia de largo recorrido, ofreciendo hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android y de parches de seguridad.

En términos de hardware, el dispositivo integra la plataforma Snapdragon 8 Gen 5, que habilita capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el propio terminal. Este procesamiento local permite reducir latencias, mejorar la privacidad y garantizar el funcionamiento incluso sin conexión constante, un argumento que gana peso a medida que crece la preocupación por el uso de datos personales.

Motorola Signature

El apartado fotográfico es uno de sus principales argumentos, con un sistema de cuatro cámaras de 50 megapíxeles que ha sido reconocido por DXOMARK por su calidad de imagen. A ello se suman una batería de silicio-carbono de 5.200 mAh con carga rápida e inalámbrica, y una pantalla Extreme Amoled de 6,8 pulgadas con alto brillo y tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos.

Motorola Signature introduce además experiencias exclusivas, como asistencia personalizada bajo demanda, y refuerza su posicionamiento como producto aspiracional dentro de la estrategia de Motorola.

Qira, la IA unificada de Motorola y Lenovo

Más allá de los dispositivos, uno de los anuncios más estratégicos de la presentación ha sido Qira, la nueva plataforma de inteligencia artificial desarrollada conjuntamente por Lenovo y Motorola. Qira se concibe como una inteligencia ambiental y multidispositivo, integrada a nivel de sistema y diseñada para acompañar al usuario de forma continua, sin depender de aplicaciones concretas.

Motorola Qira

La plataforma unifica bajo una misma experiencia soluciones como Moto AI, Lenovo AI Now, Creator Zone o Learning Zone, y mantiene el contexto entre dispositivos para reducir fricciones en el uso diario. Qira puede actuar de forma proactiva, ejecutar acciones en nombre del usuario y ofrecer asistencia contextual, siempre con el consentimiento y la privacidad como elementos centrales de su diseño.

Entre sus capacidades se incluyen herramientas de asistencia contextual capaces de anticipar acciones habituales, gestionar notificaciones de forma más inteligente o facilitar la organización de mensajes, tareas y recordatorios.

Motorola y Lenovo han anunciado integraciones con socios como Microsoft, Google, Qualcomm, Intel o Perplexity, con el objetivo de ofrecer experiencias de IA coherentes tanto en PC como en smartphones, tablets y wearables. El despliegue de Qira comenzará en dispositivos Lenovo seleccionados a lo largo de 2026 y se extenderá progresivamente a terminales Motorola compatibles.

Motorola Maxwell

Proyecto Maxwell: la IA más allá del smartphone

En un plano más conceptual, Motorola ha presentado el Proyecto Maxwell, una prueba de concepto desarrollada por su laboratorio de innovación 312 Labs. Se trata de un asistente perceptivo con IA en formato wearable, diseñado para explorar nuevas formas de interacción manos libres y sensibles al contexto.

El dispositivo es capaz de procesar información visual y sonora del entorno para ofrecer recomendaciones en tiempo real, generar resúmenes o asistir al usuario sin necesidad de recurrir al smartphone. Aunque no se trata de un producto comercial, Motorola lo plantea como un campo de experimentación cuyos aprendizajes se trasladarán a futuras soluciones de inteligencia artificial dentro de su ecosistema, marcando una línea de investigación que podría materializarse en productos comerciales en los próximos años.

Moto Watch

Ecosistema Moto Things: wearables y accesorios conectados

La presentación se ha completado con la ampliación del ecosistema Moto Things, que incorpora nuevos dispositivos diseñados para integrarse de forma nativa con los smartphones de la marca. Entre ellos destaca el nuevo Moto Watch, desarrollado en colaboración con Polar, que apuesta por el seguimiento avanzado del bienestar y la actividad física, con un diseño clásico y una autonomía prolongada.

Moto Sound Flow

También se ha presentado Moto Sound Flow, el primer altavoz portátil de Motorola, con tecnología Sound by Bose y funciones avanzadas de conectividad; el Moto Pen Ultra, orientado a la creatividad y la productividad en dispositivos compatibles; y el Moto Tag 2, nueva versión de su localizador inteligente, con tecnologías UWB y Bluetooth, integrado en la red Google Find Hub.

Moto Tag 2

Estos accesorios forman parte de una estrategia más amplia de interoperabilidad y continuidad entre dispositivos. Funciones como la sincronización de notificaciones, el uso compartido de contenidos o la posibilidad de responder mensajes desde distintos equipos buscan ofrecer una experiencia más cohesionada, especialmente en entornos híbridos de trabajo y ocio.

Moto Pen Ultra

Disponibilidad y posicionamiento estratégico

En cuanto a disponibilidad, Motorola Signature llegará a España con un precio recomendado de 999 euros, situándose en un punto intermedio dentro del segmento premium. Por su parte, el Motorola Razr Fold se comercializará próximamente, a la espera de más detalles sobre precio y fecha exacta de lanzamiento. Los nuevos dispositivos del ecosistema Moto Things también estarán disponibles en el mercado español en los próximos meses.

Con este conjunto de anuncios, Motorola refuerza su apuesta por el segmento premium y por una visión de la inteligencia artificial que trasciende el smartphone. A diferencia de otras propuestas vistas en el CES, más experimentales o dependientes de la nube, Motorola ha insistido en el carácter práctico y local de muchas de estas funciones, apostando por la utilidad real y la coherencia entre productos frente a promesas a largo plazo.

CES 2026 deja así una imagen clara de la estrategia de la compañía: diseño, ecosistema e IA como pilares para competir en un mercado cada vez más exigente y orientado a experiencias integradas.