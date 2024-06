Nacho Monge (Samsung): "La demanda de televisores de gran pulgada es cada vez mayor"

Eurocopa, Juegos Olímpicos... Estamos en uno de esos años en los que se dispara la compra de televisores, como ocurre con los años de Mundial de Fútbol. ¿Han empezado ya a notar un incremento en la demanda? Efectivamente, debido a la llegada de tales eventos deportivos, la demanda de televisores aumenta, y en Samsung tenemos un amplio porfolio para que cada usuario pueda encontrar su modelo y tamaño, y experiencias totalmente personalizadas. Este año, en concreto, la gran pulgada es muy importante, pues va a permitir a todos los aficionados disfrutar de un nivel de detalle y de contenido excelente desde la comodidad de sus hogares. Nuestro objetivo es que el televisor sea el centro del hogar y que los usuarios se trasladen al campo de fútbol y a los Juegos en una experiencia totalmente inmersiva.Tras muchos años liderando el mercado mundial de televisores, ¿qué previsiones tienen para este 2024 en su conjunto?El principal objetivo que nos hemos propuesto con los nuevos modelos es seguir liderando el mercado con una nueva era de televisores con inteligencia artificial. Las ventas, especialmente desde febrero debido al apagón de los canales SD, han aumentado considerablemente. Y, con el aumento de las opciones de gran pulgada, esperamos crecer en un mercado en el que no hemos jugado hasta ahora. Samsung ha sido pionera en la integración de la IA este año hemos conseguido llevarla un paso más allá, para experiencias que nos hagan la vida más fácil, eficiente y accesible.

Propuestas de Samsung

¿Qué novedades ofrece este año Samsung a los consumidores? ¿Cómo son los nuevos modelos que acaban de poner a la venta en España? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y su evolución con respecto a modelos precedentes?La nueva gama de 2024 incluye televisores Neo QLED, MicroLED, OLED y productos lifestyle y marca el comienzo de la era de las pantallas con IA. Neo QLED 8K: Equipados con el nuevo procesador NQ8 AI Gen3, que mejora significativamente la calidad de imagen y sonido. Cuenta con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) más rápida y un mayor número de redes neuronales, lo que permite visualizar los contenidos con gran detalle. Las mejoras incluyen 8K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Real Depth Enhancer Pro, y un diseño Infinity Air que ofrece una experiencia de visualización envolvente.

Para que los televisores Samsung sean el centro del hogar. MicroLED: Tenemos un prototipo transparente, una tecnología de pantalla modular que permite personalizar la forma, el tamaño, y la proporción de las pantallas. Estrenamos cuatro tamaños, 76, 89, 101 y 114 pulgadas y, al igual que los nuevos modelos de Neo QLED y OLED, incluye IA para el escalado.

Siguen apostando tanto por modelos Neo QLED como por los OLED. ¿Cuál es la tecnología que mejor acogida tiene entre los consumidores españoles?En este caso, al igual que en otros muchos campos, la selección depende de cada usuario. Por ello, ofrecemos un gran porfolio con diferentes modelos, tamaños y tecnologías, para que cada usuario pueda encontrar el modelo acorde a sus necesidades y gustos. Si nos centramos en las cifras de mercado, el mercado OLED está creciendo un 21% en valor y en Samsung estamos ganando 6 puntos sobre 2023 de cuota de mercado. Además, esperamos crecer con nuestro nuevo S85D y nueva pulgada 48” y 83”. También hemos tenido buenos resultados dentro del segmento premium con una cuota por encima del 40%. Con respecto a otros segmentos como MicroLED o los televisores lifestyle, ¿qué aceptación tienen estas opciones en España?Por un lado, tenemos los MicroLED que, debido a su alto precio, no son accesible para muchos españoles, pero aun así están teniendo muy buena acogida; y, por otro lado, la línea Lifestyle donde destaca Samsung The Frame con una demanda superior al resto de modelos, seguido por The Sero y The Terrace, entre otros.Además de los dispositivos más premium, ¿disponen de otras posibilidades más asequibles?Este año presentamos una serie más amplia y mejorada de televisores y sistemas de sonido para ofrecer una mayor variedad de opciones que se adapten a cada estilo y a las diferentes economías. En nuestra web tenemos un amplio catálogo de televisores asequibles, pero sin prescindir de la tecnología más vanguardista y el sello de calidad premium de nuestra compañía, que nos ha llevado a posicionarnos como líderes del mercado de televisores durante los últimos 18 años.

¿Cómo son en general los consumidores españoles? ¿Qué tipos de tecnología en los televisores prefieren? ¿Qué tamaños de pantalla son los más demandados?El tamaño se encuentra entre las prestaciones que más buscan los consumidores a la hora de adquirir nuevos televisores; de hecho, la pulgada más vendida es 55”, seguida muy de cerca de 65” y 75”. Hace años, considerábamos estos televisores como “grandes pulgadas”, pero hoy ya se han convertido en un estándar del mercado. Incluso 98” es un gran ejemplo. Hace algunos años, las ventas eran 2 o 3 unidades al trimestre, y hoy la demanda es cada vez mayor. Segmentos de gran pulgada como 75” y más han crecido un 23% en venta de unidades, con Samsung liderando con un 50% de cuota acumulada hasta marzo (en valor y unidades). Pasando al software, ¿qué novedades en cuanto al sistema operativo, configuración, conectividad, etc. encontrarán los usuarios en los últimos televisores de Samsung?Como decía, abrimos una nueva de pantallas con IA. Con mejoras en calidad de imagen y sonido y funciones basadas en IA protegidas por Samsung Knox. Knox Matrix permite que los dispositivos se supervisen entre sí para identificar y aislar las amenazas a la seguridad y Knox Vault, que ayuda a mantener seguros los datos de los usuarios en algunos de los dispositivos Samsung, se ha ampliado para cubrir más dispositivos conectados por SmartThings.Samsung ha renovado también su oferta de barras de sonido. ¿Cómo son los nuevos modelos que los consumidores españoles pueden encontrar en el mercado?Entre los nuevos dispositivos podemos encontrar Music Frame (altavoz personalizable que funciona como un altavoz inalámbrico y que puede emparejarse con un televisor, incluso con una barra), la barra de sonido HW-Q990D (analiza el audio y utiliza IA para optimizarlo y ofrecer una experiencia de sonido de 11.1.4 canales con sonido True Dolby Atmos a 4K 120Hz) y la barra de sonido HW-S800D, ultradelgada y capaz de un sonido rico, claro e inmersivo con diez controladores, incluidos altavoces superiores dedicados y un canal central para voces nítidas, y un subwoofer de graves profundos y un radiador pasivo).Samsung también lidera desde hace muchos años el segmento de las barras de sonido. ¿Se nota también aquí el tirón de los grandes eventos deportivos? ¿Qué previsiones tienen para este 2024?Hemos sido líderes mundiales durante diez años consecutivos, con una cuota del 20,3% y una contribución del 18,8% al volumen de ventas del sector en 2023. Por eso esperamos que este año, con los eventos deportivos aumentemos esa cuota y, sobre todo, nos mantengamos líderes un año más.