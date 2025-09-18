Así es la nueva propuesta de traducción con IA de Timekettle: los auriculares W4

La compañía Timekettle presentó en la pasada feria IFA 2025 de Berlín los auriculares W4 AI Interpreter Earbuds, su propuesta más reciente en el campo de la traducción instantánea asistida por inteligencia artificial.

Estos auriculares in-ear destacan por integrar, por primera vez en un dispositivo de consumo, un sistema de captura ósea de voz y un motor de traducción apoyado en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), capaces de comprender el contexto y corregir errores derivados de palabras homófonas.

La marca asegura que los W4 alcanzan una precisión del 98% y un tiempo de latencia casi nulo (apenas 0,2 segundos), lo que acerca cada vez más el funcionamiento de este tipo de soluciones a la fluidez de una conversación natural.

Según Leal Tian, fundador y consejero delegado de Timekettle, “reducir la latencia no es solo un hito técnico: cambia la forma en la que las personas interactúan. Una respuesta casi instantánea hace que la conversación fluya de manera natural, como si ambos hablaran el mismo idioma”.

Tecnología y diseño

Los W4 recurren a sensores óseos que capturan las vibraciones de la voz directamente desde el cráneo, evitando la interferencia del ruido ambiental y mejorando la privacidad al reducir fugas de sonido.

Este sistema permite mantener conversaciones claras incluso en entornos ruidosos como aeropuertos, ferias o calles concurridas.

En términos de diseño, se trata de unos auriculares ergonómicos y discretos, disponibles en dos colores (azul marino y dorado arena), que buscan conjugar la funcionalidad con la estética. Incorporan además un sistema de enganche que optimiza la captación de la voz y garantizan comodidad durante un uso prolongado.

La autonomía alcanza las 10 horas de traducción con el estuche de carga y hasta 18 horas en reproducción de música, ya que también funcionan como auriculares convencionales de alta fidelidad.

Un ecosistema en expansión

Los W4 instalan Babel OS 2.0, el sistema operativo de traducción desarrollado por Timekettle, que utiliza predicción lingüística en tiempo real, aprendizaje contextual y léxicos personalizados.

El director de tecnología de la empresa, Ryan Shi, explicó que Babel OS está diseñado como un sistema vivo. Con actualizaciones permanentes, los W4 no permanece estáticos: evolucionan con el usuario, aprenden de sus interacciones y se vuelven cada vez más personal”.

La compañía adelantó, además, que en 2026 incorporará capacidades de clonación de voz, lo que permitirá mantener el timbre y la emoción del hablante original al traducir en otro idioma.

El lanzamiento de los W4 se suma a la estrategia de Timekettle de diversificar su catálogo de soluciones. La marca ya cuenta con productos como los W4 Pro, diseñados para un uso profesional y corporativo, los WT2 Edge/W3 o el hub de interpretación X1. Con el nuevo modelo, la empresa busca llegar a un perfil más amplio de viajeros y usuarios cotidianos.

El futuro de la traducción

La presentación de los W4 en Berlín estuvo acompañada de un panel de expertos que reflexionaron sobre las implicaciones de estas tecnologías.

El investigador en procesamiento de lenguaje natural Alan Akbik (Universidad Humboldt) destacó que “los sistemas sensibles al contexto, como Babel OS, hacen posible capturar los matices sin sacrificar velocidad”.

Por su parte, la especialista en comunicación intercultural Lisa Ernst subrayó que “el multilingüismo es siempre un ejercicio de equilibrio entre culturas y visiones del mundo. El W4 ofrece alivio, especialmente en situaciones de estrés, al permitir centrarse en el contenido más que en el acto de traducir”.

El profesor Thomas Kosch, experto en interacción persona-máquina, recordó que los intérpretes humanos siguen siendo insustituibles en contextos culturales o diplomáticos delicados, aunque señaló que “la traducción automática siempre está disponible, es inmediata y cómoda. En el futuro, ambos modelos se complementarán”.

El debate también abordó cuestiones de futuro, como la posibilidad de traducir conversaciones superpuestas o de integrar indicadores de confianza en las traducciones para que el usuario sepa cuándo puede fiarse plenamente del resultado.

Más allá de la barrera del idioma

La puesta en escena de Timekettle en IFA 2025 mostró tanto el músculo tecnológico de la compañía como la creciente relevancia del sector de la traducción asistida por IA.

Como recordó Tian, “se trata de permitir que las personas se centren en lo más importante: la conexión humana. La tecnología debe desaparecer en segundo plano para que aflore la conversación”.